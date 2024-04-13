Kayyum’a idari soruşturma

Berkay SAĞOL

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atandığından beri hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından tepki gören Prof. Dr. Naci İnci’ye suç duyurusunda bulunuldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışan idari bir personel tarafından yapılan suç duyurusunda, Naci İnci’nin “İdari yargı kararını uygulamamak suretiyle görevi kötüye kullanma” suçunu işlediği iddia edildi.

Savcılık ise iddiaları Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderdi. Suç duyurusunda bulunan idari personele YÖK Hukuk Müşavirliği tarafından gönderilen yazıda, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının görevsizlik kararı ekinde yer alan iddialar incelenmek üzere Yükseköğretim Denetleme Kuruluna intikal ettirilmiştir” denildi.

İdari personel ise suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi: “Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı’nda Rasatçı olarak çalışırken Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Donanım Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Kilyos Kampüsüne görevlendirildim. Günlük 4-4,5 saatlik yol gidip gelmek zaten üniversite yönetiminin cezalandırma yöntemlerinden biri idi.”

Görevlendirme kararına karşı işlemin iptali için açılan davada, İstanbul 9 No’lu İdare Mahkemesi, 2547 sayılı Yasada öngörülen görevlendirme koşullarını taşımadığı anlaşıldığı gerekçesiyle hukuka uyarlık bulunamadığına karar verdi.