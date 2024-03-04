Kayyumdan AKP’li isme 128 milyonluk ihale verildi

Haber Merkezi

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin, AKP’li Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin’in kuzeninin firmasına 128 milyon liralık bir ihale verdiği ortaya çıktı.

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin 128 milyonluk bir ihaleyi, AKP Midyat Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Veysi Şahin’in kuzeninin şirketine verdiği ortaya çıktı. MA'dan Ahmet Kanbal'ın haberine göre Mardin Büyükşehir Belediyesi, 3 Ocak 2024 tarihinde Fen İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde “Mardin il ve ilçelerinde muhtelif yollarda (Kısmi İdare Malı) yol yapım işi” adıyla yol yapım ihalesi gerçekleştirdi. Yaklaşık maliyet hesaplaması yapan kayyum yönetimi, 124 milyon 498 bin 356,81 TL maliyet çıkardı.

BÜYÜK İHALELER AYNI FİRMAYA

İşin süresini 300 gün olarak belirleyen kayyum yönetiminin gerçekleştirdiği ihaleyi Uğur İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Baştaşlar İnşaat Nakliyat Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı yaklaşık maliyetin üstünde bir fiyatla 128 milyon 842 bin 300 TL’ye aldı. İhalede yapılacak yolların hangi yollar olduğu belirtilmezken, “Mardin ili ve ilçelerinde muhtelif yollar” ibaresi kullanıldı.

İhaleyi alan Uğur İnşaat ve Baştaşlar İnşaat İş Ortaklığı daha önce AKP’li Artuklu Belediyesi ile kayyum yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin büyük ihaleleri ile gündeme gelmişti. Kayyum yönetimi 30 Mart 2022 tarihinde yine “muhtelif” diyerek gerçekleştirdiği yol ihalesini aynı iş ortaklığına 157 milyon 614 bin TL bedelle vermişti.

AKP’li Artuklu Belediyesi ise, Ağustos 2019’da “Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” iddiasıyla “pazarlık” usulüyle gerçekleştirdiği ihaleyi Uğur İnşaat’a 17 milyon 92 bin TL karşılığında vermişti.

AKP’Lİ MİDYAT BELEDİYE BAŞKANININ KUZENİ

Söz konusu firma Uğur İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, AKP’li mevcut Midyat Belediye Başkanı ve AKP’nin Midyat Belediye Başkan adayı Veysi Şahin’in amcasının oğlu olan Erol Şahin’e ait olmasıyla dikkat çekiyor. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre; 2011’de kurulan firmanın hissedarları arasında Ahmet Haşimi ile birlikte Veysi Şahin’in kuzenleri olan Erol Şahin, Metin Şahin ve Mesut Şahin görülüyor. 2015 yılında Metin ve Mesut Şahin hisselerini Erol Şahin’e devrederken, 23 Ağustos 2017 yılına gelindiğinde ise Ahmet Haşimi de hisselerini Veysi Kavak isimli iş insanına devrediyor. Ancak aynı gün Veysi Kavak da tüm hisselerini Erol Şahin’e devrederken, kuzen Erol Şahin firmanın tek hissedarı oluyor. Erol Şahin’in 12 Ocak 2024 tarihinde 1 yıl için yeniden şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu kayıtlarda görülüyor.