Kayyumdan Derik’e 4 milyonluk kapı: 'İlçede üç ev alınabilirdi'

Mardin'e bağlı Derik Belediyesi kayyumunun ilçe girişine 4 milyon 182 bin TL’ye kapı yaptırdığı öğrenildi. DEM Partili Eşbaşkan Cengiz Temelli, "Bu parayla durumu iyi olmayan 3 aile için 3 daire alınırdı" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) 31 Mart Yerel Seçimleri’nde kazandığı belediyeleri borç batağında teslim eden kayyumların harcamaları dikkat çekiyor.

MA'nın haberine göre; devralınan belediyelerden biri olan Derik Belediyesi’nin kayyumu Evren Çakır döneminde birçok taşınmazın yanı sıra belediyeye ait işyerleri de satıldı. Belediyenin kimi taşınmazları kaymakamlığa bağlı kurumlara tahsis edilirken DEM Partili eşbaşkanlar Cengiz Temelli ve Songül Özbahçeci, oluşturdukları komisyonla kayyum dönemine dair inceleme başlattı.

BAKIM ONARIM İÇİN 850 BİN TL HARCANMIŞ

Yapılan incelemeler sonucunda ise kayyum yönetiminin ilçede kamuya ait 20 kurumun bakım-onarım işlerini üstlendiği ve bunun için 850 bin TL harcama yaptığı belirlendi. Bakım-onarımı yapılan yerler arasında İlçe Nüfus Müdürlüğü ve hükümet konağı gibi yapıların yer alması dikkat çekti.

Kayyum yönetimince yaptırılan ve dikkat çeken bir diğer icraatta 2018 yılında 946 bin TL’ye yaptırılan ancak atıl kalan hayvan pazarı oldu. Önceki kayyumlar döneminde hayvan pazarı olarak projelenen ama açılışı dahi yapılmadan kaderine terk edilen yer, 253 bin 700 TL daha harcanarak, hayvan barınağına dönüştürüldü. Ancak çalışmaları tamamlanmadığı için yine faaliyete geçirilmedi.

'4 MİLYONLUK KAPI'

Kayyum yönetiminin Derik ilçesinde dikkat çeken bir diğer harcaması da, ilçe girişine yaptırılan giriş kapısı oldu. İlçe girişinde üzerinde “Zeytin Diyarı Derik’e Hoş Geldiniz” yazısı yazılı kapı için 4 milyon 182 bin TL harcandı. Kayyum yönetimi kapı ile ilgili yaptığı açıklamada, ilçeye gelen vatandaşların zeytin temalı kapı ile karşılanmasının amaçlandığını belirtti.

'ÜÇ AİLE İÇİN ÜÇ DAİRE ALINIRDI'

İncelemelerin devam ettiğini belirten Derik Belediyesi Eşbaşkanı Cengiz Temelli, şunları söyledi:

“Kayyum döneminde çekilen banka kredileri bulunuyor. Onun da taksitleri ödeniyor. Borcumuz yok diyebiliriz. Zaten çalışmaların birçoğu Büyükşehir Belediyesi üzerinden yapılmış durumda. Ancak ne yapıldığına baktığımızda ortada bir şey yok. Harcamalar yapılmış, giderler gösterilmiş o kadar.

Şehrin girişine yapılan giriş kapısı için harcanan bedel çok büyük. Derik gibi bir ilçede bu parayla durumu iyi olmayan 3 aile için 3 daire alınır ama kayyum sadece bir kapı yaptırmış. Zaten Derik’e insan girerken, zeytin ağaçlarıyla karşılanıyor. Demirden, betondan zeytin ağacı yapmaya gerek yoktu.”