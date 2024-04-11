Kayyumdan geriye 15 milyon TL borç kaldı

Haber Merkezi

Yerel seçimde AKP’den DEM Parti’ye geçen Kars Digor Belediyesi’nin 15 milyon TL’yi aşkın borcu olduğu ortaya çıktı. MA’nın haberine göre, 31 Mart’ta yapılan seçimlerde belediyeyi DEM Parti Eşbaşkanlar Ülker Özati ve Adem Oyman kazandı.

Başlanan çalışmalarla birlikte ekonomik tablosu çıkarılan belediyenin büyük bir borç yükü altına sokulduğu tespit edildi.

AKP’li yönetimin 2023 yılı sonu itibarıyla bıraktığı borçların listesi şu şekilde sıralandı:

Bütçe emanetindeki ilgililer: 340 bin 285 TL

Mal Müdürlüğü borcu: 2 milyon 224 bin 698 TL

İller Bankası’ndan alınan kredi borcu: 4 milyon 338 bin 210 TL

SGK ve Emekli Sandığı borçları: 207 bin 560 TL

Diğer borçlar: 7 milyon 937 bin 710 TL