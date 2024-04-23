Kayyumlar, AKP’lilerin uçak biletini bile belediyeden ödemiş

Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumları, 5 yılda özel kalem bütçesinden 20 milyon TL’yi aşkın harcama yaptı. Belediyeyi 3 milyar 502 milyon TL borçla devreden kayyumların, AKP’li vekillerin uçak biletlerini bile belediye bütçesinden karşıladığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca 19 Ağustos 2019’da ikinci defa kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart’taki yerel seçimlerle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ne (DEM Parti) geçti. 19 Ağustos 2019 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kente vali olarak atanan Mustafa Yaman, Mahmut Demirtaş ve Tuncay Akkoyun aynı zamanda belediyeye kayyum olarak da atandı. Kayyımlar döneminde usulsüzlük ve yolsuzluklarla gündemden düşmeyen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin taşınmazları ya valiliğe devredildi ya da satıldı.

Mezopotamya Ajansı’ndan Ahmet Kambal’ın haberine göre kayyumlar Mardin Büyükşehir Belediyesi’ni 3 milyar 502 milyon TL borçla devrederken, 5 yılda yaptıkları özel kalem harcamaları da dikkat çekti.

3 AYDA 4 YILLIK HARCAMA

Mardin’de 5 yılda değişen 3 kayyum, özel kalem bütçesinden toplam 20 milyon 596 bin 632 TL harcadı. En fazla harcamanın kayyum Tuncay Akkoyun tarafından 10 milyon 649 bin 169 TL ile 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin öncesindeki 3 ayda yapıldığı görüldü. Kayyum Akkoyun bu rakamla 3 ayda 4 yıllık özel kalem harcamalarını aşan bir harcama yapmış oldu.

En fazla bir diğer harcamanın 2019 yılında ikinci kez kayyum olarak atanan Mustafa Yaman döneminde yapıldığı kayıtlara yansıdı. Kayyum Mustafa Yaman’ın kayyım olarak görev yaptığı 2020 yılının Haziran ayına kadar olan dönemde en çok harcama yapıldığı görülürken, koronavirüs salgını döneminde kayyım olan Mahmut Demirtaş döneminde ise özel kalem harcamalarının düştüğü görüldü.

MİLYONLAR KONAKLAMA VE YEMEĞE VERİLDİ

Kayyumların 5 yıl boyunca yaptıkları harcama kalemlerini ise; “Makamı ziyaret edenlere verilmek üzere hediyelik eşya”, “Devlet büyüklerinin ve heyetlerinin katıldığı programların yemek bedeli”, “Devlet büyüklerinin ve heyetlerinin katıldığı programların konaklama bedeli”, “Devlet büyüklerinin ulaşım ücretleri” ve benzeri kalemler oluşturdu.

Kayıtlara göre; kayyumlar 5 yılda 7 milyon 194 bin 787 TL’yi hediyelik eşyaya, 4 milyon 264 bin 268 TL’yi yemeğe, 1 milyon 219 bin 367 TL’yi konaklamaya harcadı. Geriye kalan harcamalar ise “Temsil Ağırlama Gideri” adı altında yapıldı.

AKP’Lİ VEKİLLERİN UÇAK BİLETLERİNİ ÖDEDİ

Kayyımlar tarafından yapılan bir diğer harcama ise, “Devlet büyüklerinin ulaşım giderleri” adı altıda yapılan harcama oldu. 2019 yılında dönemin kayyımı Mustafa Yaman’ın belediyenin özel kalem harcamalarından kente gelen AKP’li milletvekillerinin uçak biletleri için 62 bin 776 TL harcadığı ortaya çıktı.

5 yıl içinde gelen 3 kayyım, “Temsil ağırlama gideri” adı altında araç kiralama ve belediyenin düzenlediği seminerlere dair “ses ve görüntü hizmeti kiralama” için toplam 2 milyon 681 bin TL harcadı. Bu harcamalar, faturalandırılarak kayıtlara geçti.

Bu miktarın 2 milyon 30 bin TL’si, sadece AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mardin’de gerçekleştirdiği miting için yapılan araç kiralamasına ödendi.