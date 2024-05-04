Kayyumlar ne kadar borç bıraktı?

Haber Merkezi

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye, Kars Belediyesi’nin gelir ve giderlerini, kamu ve özel sektöre borçlarını sordu. Alp, “Kars Belediyesi ne kadar borçlu? Kayyumlar Kars Belediyesi’ni ne kadar borçla devraldı, ne kadar borçla devretti?” dedi.

CHP’li Alp, 31 Mart yerel seçimlerinden önce kayyum yönetiminde olan Kars Belediyesi’nin borçlarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Önergeyle ilgili değerlendirmede bulunan Alp, “Kars Belediyesi ne kadar borçlu? Kayyumlar Kars Belediyesi’ni ne kadar borçla devraldı ne kadar borçla devretti? Kars halkının haklarını ve şehrin kaynaklarını koruyacağız ve savunacağız” ifadelerini kullandı.

Alp, soru önergesinde de; “Kars ili genelinde belediye hizmetlerinde önemli aksaklıklar olduğu görülmektedir. Alt ve üst yapı eksiklikleri nedeniyle yurttaşlarımız günlük yaşantılarında önemli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların temel nedeninin belediye bütçesinin planlı ve doğru bir şekilde kullanılmaması olduğu düşünülmektedir” dedi.

Alp’in, yanıtlaması istemiyle Bakan Özhaseki’ye şu soruyu yöneltti: “Kars Belediyesinin 2019 ila 2024 yıllarına ilişkin bütçe gelir ve giderleri ile borçlanmalarının yıllar itibarı ile tutarları ne kadardır?”