Kayyumlar yerel seçime hazırlanıyor!

Diyarbakır kayyumu, tanıtım ve reklam araçları için 44 milyon TL’lik bir ihale yaptı. Van kayyumu seçime 5 gün kala 600 bin metrekarelik arsayı satacak.

Haber Merkezi

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, seçim öncesi gerçekleştirdiği ihalelerle gündemde. MA'nın haberine göre, kayyum yönetimi, "Basım, tanıtım, duyuru ve baskılı işlerin hizmet alım işi" için 14 Aralık 2023'te büyük bir ihale yaptı. İhalenin yaklaşık maliyeti 46 milyon 796 bin 876,88 TL olarak belirlendi. Hizmet süresi 270 gün olarak belirlenen ihaleye 3 teklif geldi. Söz konusu tekliflerden sadece 1'i geçerli sayıldı.

300 BİN BROŞÜR

İhale, 44 milyon 815 bin 460 TL ile Meltem İnşaat Ticaret Turizm Reklamcılık Nakliyat ve Kargo Şirketi ile Soner Barulay'a verildi. İhale sözleşmesinde yapılacak işler arasında dikkat çekici maddeler yer aldı.

Sözleşmeye göre; ihaleyi alan şirket 2024 Ekim’e kadar bin kırlangıç bayrak ve bin yelken bayrak, 30 bin karton çanta, 10 bin bez çanta, 20 bin imsakiye, 300 bin broşür, 7 bin 500 davetiye, 7 bin 500 zarf, 5 bin ajanda, 10 bin "unutmayınız kartı", 6 bin kalem, 10 bin kupa bardak, 4 bin 500 defter ve silgi seti, 200 plaket, 10 bin puzzle, 10 bin kitap, 20 bin el bayrağı, 5 bin poşet, 4 bin sticker, 200 masaüstü bayrak (Türk bayrağı ve Uyanış Gençlik), 200 madalyayı belediyeye teslim edecek.

İKİNCİ KEZ AYNI İHALE

İhaleyi alan şirketin daha önce de belediyeden aynı iş için ihale aldığı öğrenildi. Çelebi Rojda Kahraman'a ait şirket, 17 Ocak 2023 tarihinde belediye tarafından yapılacak işlerin "tanıtım, duyuru ve baskılı işleri" için 22 bin 896 20,00 TL'ye ihale aldı. Son 5 yılda neredeyse belediyeye ait tek taşınmaz bırakmayan Van Büyükşehir Belediyesi kayyumu da seçime 5 gün kala 600 bin metrekarelik arsayı satacak. Geçen hafta belediyeye ait birçok taşınmazı merkezi iktidarın denetimindeki kurumlara devreden ve belediyeyi daha fazla borç altında bırakmak amacıyla yeniden kredi başvurusu yapan Büyükşehir Belediyesi kayyumu, bu hafta da yüzlerce dönümlük arazileri satışa çıkardı. Belediyeye ait olan Edremit ilçesinde bulunan 53 adet taşınmazı satılığa çıkaran kayyum, ihale tarihini ise seçimden 5 gün önce yani 25 Mart olarak belirledi. Toplam 600 bin metrekare alan için 480 milyon TL muhammen bedel biçen kayyum yönetimi, daha önce de aynı bölgede binlerce dönüm arsanın satışını gerçekleştirmişti.