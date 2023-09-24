Kayyumun gözü helikopterlerde!

Türk Hava Kurumu kayyumu, yıllarca Sağlık Bakanlığı’na kiralanan 12 ambulans helikopteri yok pahasına satacak. Tanesi 100 milyon avroya alınan helikopterler için sadece 21 milyon dolar değer biçildiği ortaya çıktı.

İsmail ARI

Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve dört yıldır Kayyum Heyeti tarafında yönetilen Türk Hava Kurumu’nda (THK) yine skandal gelişmeler yaşanıyor. Kurumun varlıklarını satışa çıkaran ve THK şubelerine yandaşları atayarak kurumu ele geçirmeye çalışan Kayyum Heyeti şimdi de gözünü ambulans helikopterlere dikti.

THK, uzun yıllar boyunca Sağlık Bakanlığı’na ambulans helikopterler kiraladı. Beş kişilik Kayyum Heyeti’nin ıslak imzalarının da yer aldığı THK karar defterlerinde, yıllarca bakanlık tarafından kullanılan ambulans helikopterlerin satışı için karar alındığı belirtildi. Kararda, THK’nin 27 Aralık tarihinde ertelenen ödemelerinin başlayacağı, bu nedenle helikopterlerin satılması gerektiği ve satıştan elde edilecek gelir ile borçların ödeneceği iddia edildi. Aksi takdirde de kurumun ekonomik olarak sıkıntılı bir sürece gireceği de belirtildi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi ise Kayyum Heyeti’nin satış kararına onay verdi.

Satılacak helikopterler için bir bilirkişi raporu da hazırlatıldı. Raporda, tanesi 100 milyon avroya alınan 12 helikopter için KDV hariç 21 milyon dolar değer biçildiği belirtildi. Helikopterlerin gelecek günlerde satılması bekleniyor.

KOLTUĞU BIRAKMIYORLAR

Ancak kayyum bununla da sınırlı kalmadı. THK’ye kayyum atayan mahkeme, Kasım ayında kurumun genel kurula götürülmesi ve delegelerin oylarıyla seçilen isimler tarafından kurumun yönetilmesine karar vermişti. Mahkemeye başvuran Kayyum Heyeti, “18 Kasım’da gelecek yönetimin kurumun sorunlarını çözemeyeceğini, kayyum dönemindeki kazanımların heba olacağını” iddia ederek genel kurulu ertelemek için izin istedi.

Mahkeme bu talep için henüz bir karar vermese de THK Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel’in adaylığa hazırlandığı biliniyor. Hatta Yüksel’in THK şube başkanları ve delegelerini arayarak destek istediği de iddia ediliyor.

Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel

SOYLU’YA YAKINLAR

BirGün’ün THK kaynaklarından edindiği bilgilere göre, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı bürokratı olan Ali Yüksel ve diğer Kayyum Heyeti üyeleri Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla biliniyor. Kayyum tarafından birçok THK şubesinin yönetimi değiştirildi. Bu şekilde delege dengesiyle oynandı. Birçok şubeye müdahale edilse de Ali Yüksel THK Genel Kurulu’nu kazanacak kadar delege desteğine sahip değil.

Bu nedenle de mahkemeden genel kurulu ertelemesini talep ettiği ve yeterli delege desteğine ulaştıktan sonra genel kurulu düzenleyerek THK Başkanlığı koltuğuna oturmak istediği ifade ediliyor. BirGün’ün ulaştığı Ali Yüksel ise bir açıklama yapmadı.

THK’nin eski yöneticileri ise “Kayyum Heyeti Başkanı Ali Yüksel THK’ye başkan olmak istiyor. Kayyum olarak bu işi çok sevdi koltuğundan kalkmak istemiyor. Gelecek günlerde helikopterleri yok pahasına satacaklar, zaten mahkeme de onay verdi. Genel kurulu da kurumu tamamen ele geçirmek için ertelemek istiyor. Helikopterlerin satışının ardından sıra THK’nin en değerli mülkü olan İstanbul Laleli’deki otel ile söndürme uçaklarına gelecek. Laleli’deki otelin değeri milyarlarca lira. Bir süre önce de oteli Varlık Fonu’na satmak için girişimlerde bulunup toplantılar yaptılar. Helikopterleri, uçakları ve mülkleri satıldığında kurum bir tabeladan ibaret olacak” diye yaşananlara isyan etti. Eski yöneticiler, kuruma THK şube yöneticileri arasından bir kayyum heyeti atanmasını ve bu kayyumlarında kurumu kısa süre içerisinde genel kurula götürmesini talep ediyor.

THK’Yİ BİTİREN HÂKİM ŞİMDİ AKP’DE ÇALIŞIYOR

Türk Hava Kurumu’na 2019 yılında kayyum atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Ömer Azküçük’ün AKP’de çalıştığı açığa çıkmıştı. Azküçük hakimlikten emekli olduktan sonra 14 Mayıs genel seçimlerinde AKP’den Denizli milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi. Ardından da AKP’nin seçim strateji bürosunda çalışmaya başladı.