Kaza geçiren Destici, yerel seçim tarihinden yakındı

Kaza geçirmesinden hava koşullarını gerekçe gösteren BBP lideri Mustafa Destici, yerel seçim tarihlerinden yakındı: “Bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım.”

Seçim çalışmaları için bulunduğu Tokat'ta geçirdiği kazada yaralanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Taburcu edildikten sonra seçim tarihinden yakınan Destici, şunları söyledi: “Bu vesileyle yerel seçimlerin, rahmetli Muhsin Başkanımızı biliyorsunuz Mart 25'te kaybettik, bu hava koşullarında aslında yerel seçimlerin yapılmaması lazım. Daha önce Meclis'teyken ben bu konuyu dile getirmiştim. Mümkünse mayısın sonu, haziran ayı başı gibi ya da sonbaharın başı gibi yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Bu, sadece bizim yapmış olduğumuz kazaya istinaden söylediğimiz bir şey değil. Gerçekten hem seçim çalışmalarında bütün seçime katılan partilerimiz, adaylarımız büyük zorluklar çekiyor, hem de ağır hava şartları, kış şartları da buna eklenince daha zor hale geliyor. Tabii ki kazalar da bir nevi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor."