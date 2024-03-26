Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat edildi

Gazeteci Şirin Payzın, Almanya’da gittiği bir restoranda basamağa takılarak yaşadığı kazanın ardından ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan Payzın'ın, bir süre daha tedavi göreceği belirtildi.

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