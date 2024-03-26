Kaza geçiren Şirin Payzın ameliyat edildi
Gazeteci Şirin Payzın, Almanya’da gittiği bir restoranda basamağa takılarak yaşadığı kazanın ardından ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan Payzın'ın, bir süre daha tedavi göreceği belirtildi.
Münih Cemevi Derneği’nin davetlisi olarak söyleşi için Almanya’ya gelen gazeteci Şirin Payzın, pazar sabahı restoranda basamağa takılarak düştü.
Halktv.com.tr'nin haberine göre, ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın’ın düşmenin etkisiyle kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi. Dün sabah saatlerinde ameliyata alınan Payzın, 6 saat süren bir operasyon geçirdi.
Ameliyatın başarılı geçtiği, Payzın’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Payzın, Münih’te bir süre tedavi gördükten sonra, tedavisine Türkiye’de devam edilecek.