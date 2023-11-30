Kazakistan'da bir pansiyonda çıkan yangında 13 kişi öldü

Kazakistan’ın Almatı şehrinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle bir pansiyonda çıkan yangında, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere 13 kişi yaşamını yitirdi.

Kazakistan’ın Almatı kentindeki bir hostelde sabah saatlerinde çıkan yangında 13 kişi hayatını kaybetti.-

Kazakistan’ın Almatı kentindeki bir hostelin bodrum katında yerel saatle 05.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Almatı Şehri Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, itfaiye ekibinin 13 kişinin cansız bedenine ulaştığı duyuruldu. İlk belirlemelere göre ölüm nedenlerinin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu, ancak kesin nedenlerinin araştırıldığı belirtildi.

9 KAZAKİSTAN, 2 ÖZBEK VE 2 RUS VATANDAŞI ÖLDÜ

Hostelde bulunan 72 kişiden 59’unun kendi imkanlarıyla binayı terk ettiği, söz konusu kişilere konaklama ve yemek sağlandığı ifade edildi.

Almatı Şehri Valiliği'nden yapılan açıklamada da yangında ölenlerin 9’unun Kazakistan, 2’sinin Rusya, 2’sinin de Özbekistan vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yangının çıkış nedenlerinin araştırılması için hükümet komisyonunun oluşturulduğu aktarıldı. İlk belirlemelere göre yangının bodrum katındaki koridorda çıktığı aktarılırken, hostelin 1,5 ay önce hizmete açıldığı öğrenildi.