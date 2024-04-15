Kazakistan'da 'kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele': Şiddetin cezası ağırlaştırıldı

Kazakistan'da kadın haklarının ve çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik kanunda değişiklik ve eklemelerin yapılmasını öngören yasa tasarısı onaylandı. Tasarıyla "kasten sağlığa hafif zarar verme ve darp" artık idari değil cezai suç kapsamına alındı. Kazakistan'da 2023'te aile içi şiddete yönelik 108 cinayet vakası kaydedildi.

Kazakistan'da kadın ve çocuklara yönelik şiddetin cezasını ağırlaştıran yasa kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kadın haklarının ve çocukların güvenliğinin sağlanmasına yönelik kanunda değişiklik ve eklemelerin yapılmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

İmzalanan tasarıya göre, ülkede aile içi şiddete yönelik cezalar ağırlaştırıldı.

Özellikle kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı cezaların ağırlaştırılmasını amaçlayan yasaya göre, "kasten sağlığa hafif zarar verme ve darp", artık idari değil cezai suç kapsamına alındı.

ÖRGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI CEZASI HAPİS CEZASINA ÇEVRİLDİ

"Sağlığa kasten ağır ve orta derecede zarar verme" durumunda ise "özgürlüğün kısıtlanmasını" içeren cezanın yerine hapis cezası uygulanacak.

"Çocuklara yönelik cinsel istismar ve reşit olmayan birisine karşı cinsel nitelikte şiddet içeren eylemlerde", kanunda öngörülen alternatif ceza türlerine yer verilmeyecek, sadece müebbet hapis uygulanacak.

ÜCRET ÖDEYEMEYEN ÇOCUKLAR TOPLU TAŞIMADAN ZORLA İNDİRİLEMEYECEK

Bunun yanı sıra güvenliklerini sağlamak için 16 yaş altı çocukların, ücretlerini ödeyemedikleri takdirde toplu taşıma araçlarından zorla indirilmeleri yasaklandı.

Ayrıca ilgili yasa kapsamında, ilk kez çocuklara yönelik zorbalık veya siber zorbalığa ilişkin idari sorumluluk getirildi.

2023'TE 108 CİNAYET VAKASI KAYDEDİLDİ

Eski Ulusal Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev'in, 9 Kasım 2023'te restoranda eşini öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınması ve mahkemesinin kamuoyuna açık devam etmesi nedeniyle aile içi şiddet konusu ülkede gündemdeki yerini koruyor.

Kazakistan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Artur Lastayev, aile içi şiddete ilişkin yayımladığı özel raporda, 2023'te aile içi şiddete yönelik 108 cinayet vakasının kaydedildiğini bildirdi.

AİLE İÇİ CİNAYETLER SÜRÜYOR

Lastayev, ülkedeki toplam cinayetin yüzde 23'ünü aile içi cinayetin oluşturduğunu belirterek, "Son 5 yılda ülkede cinayetlerde genel düşüş yaşanmasına rağmen istatistikler aile içi cinayetlerin hemen hemen aynı seviyede olduğunu gösteriyor" dedi.

Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik mevcut yasal araçların yetersiz kaldığını kaydeden Lastayev, "Toplumun son zamanlarda bu alanda mevzuatın sıkılaştırılması yönündeki taleplerinin nedeni budur" değerlendirmesinde bulundu.