Kazakistan'da maden faciası: 32 işçi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi
Kazakistan'da maden ocağında meydana gelen yangında 32 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. 14 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında meydana gelen yangında 32 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın sırasına madende olduğu tespit edilen 14 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Karagandı Eyaleti Acil Durumlar Departmanı Başkanı Murat Katpanov, "Arselor Mittal Temirtau" şirketinin işlettiği 700 metre derinlikteki "Kostenko" maden ocağında gece saatlerinde yangın çıktığını açıkladı.
18 İŞÇİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Katpanov, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada İşletmedeki 252 işçiden 206'sının dışarı çıkartıldığını, içeride kalan madencilerden 22'sinin cansız bedenine ulaşıldığını kaydetmişti. Öğle saatlerinde can kaybı 32'ye yükselirken 14 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hayatını kaybeden madencilerin ailelerine taziye dileklerini ileterek hükümete, "Arselor Mittal Temirtau" şirketiyle yatırım işbirliğini sonlandırma talimatı verdi.
ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Maden faciası nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edildi. Başsavcılık da olayla ilgili ön soruşturma başlattığını duyurdu.