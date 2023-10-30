Kazakistan'daki maden faciasında can kaybı 45'e yükseldi

Kazakistan'da maden ocağında meydana gelen yangında 45 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi. 1 işçiyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kazakistan’ın Karaganda bölgesindeki kömür madeni patlamasında can kaybı 45'e yükseldi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlama sırasında 252 kişinin bulunduğu madende hayatını kaybedenlerin sayısının 45’e yükseldiği belirtilirken 1 madenciyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Madende yaşanan göçükler nedeniyle arama çalışmalarının zorlaştığı bildirildi.

Kırgızistan, Rusya, Fransa, Tacikistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus liderleri ile bazı uluslararası kuruluşların başkanları Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve hayatını kaybeden işçilerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.

“ArcelorMittal Temirtau” metalürji şirketine ait olduğu öğrenilen madende ilk belirlemelere göre metan gazının patladığı belirtilmişti.

Maden faciası nedeniyle ülkede ulusal yas ilan edilmişti.