Kazakistan ile Suudi Arabistan anlaştı: Diplomatik ve hizmet pasaportu sahipleri vizeden muaf olacak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ile arasında diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerinin vize zorunluluğundan muaf tutulmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalandığını açıkladı.

Kazakistan ile Suudi Arabistan arasında diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerinin vize zorunluluğundan muaf tutulmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da resmi temaslarda bulundu.

Nurtleu, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'in eş başkanlığında düzenlenen Kazak-Suudi Hükümetlerarası İşbirliği Komisyonu'nun 6. Toplantısı'na katıldı.

Toplantı kapsamında taraflar arasında diplomatik ve hizmet pasaportu sahiplerinin vize zorunluluğundan muaf tutulmasına ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalandı.

Ayrıca Kazakistan Kalkınma Bankası ile Suudi Arabistan İhracat ve İthalat Bankası arasında işbirliği mutabakat zaptına imza atıldı.

Bakan Nurtleu, Suudi Arabistan'la ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirme, ortaklıkları genişletme konusundaki potansiyele dikkat çekti.

Suudi Bakan da Kazakistan ile bağları güçlendirmeye niyetli olduklarını kaydederek, "Karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik bağların yanı sıra büyük ölçekli yatırımlar alanındaki ilişkileri en ciddi seviyeye getirmek, bizim için son derece önemli" dedi.