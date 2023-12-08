Kazakistan, tek saat dilimine geçiyor

İki ayrı saat diliminin kullanıldığı Kazakistan, 1 Mart 2024'ten itibaren tek zaman dilimi uygulamaya hazırlanıyor.

Halihazırda iki ayrı saat diliminin kullanıldığı Kazakistan'da, 1 Mart 2024 itibarıyla tek saat dilimi (UTC+5) uygulanmaya başlanacak.

Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, zaman dilimiyle ilgili kanunda değişikliklerin yapılmasını öngören kararın, hükümetin kamuoyuna açık sitesinde yayımlandığı bildirildi.

Açıklamada, halen Kazakistan'ın batı kesiminde UTC'den (Eşgüdümlü Evrensel Zaman) 5 saat ileri zaman dilimi (UTC+5), diğer bölgelerde ise UTC'den 6 saat ileri zaman dilimi (UTC+6) kullanıldığı belirtilerek "Ülke halkının önemli bir kısmı coğrafi olarak saatlerinin ilerisinde yani idari saat dilimi UTC+6'da yaşıyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UTC+5 saat dilimine geçmek için 2024'ün 29 Şubat'ını 1 Mart'a bağlayan gece, ülkenin batı eyaletleri hariç başkent Astana, Almatı, Çimkent şehirleri ile Doğu Kazakistan, Kuzey Kazakistan, Jambıl, Türkistan, Abay ve Jetisu eyaletlerinde saatlerin bir saat geriye çekileceği belirtildi.