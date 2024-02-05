Kazakistan’da hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümet istifa etti. Hükümette Başbakan yardımcılarından Roman Sklyar, geçici olarak başbakanlık görevini üstlendi.

Kazakistan’da Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifa ettiği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anayasa'nın 70. maddesi gereği hükümetin istifasına ilişkin kararı imzaladı.

Buna göre, İsmailov başkanlığındaki hükümetin istifası kabul edildi.

Hükümette Başbakan Birinci Yardımcısı olan Roman Sklyar, geçici olarak başbakanlık görevini üstlendi. Eski hükümet üyeleri de yenisi onaylanana kadar görevlerini sürdürecek.

Öte yandan hükümetin istifasına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yarın Cumhurbaşkanı Tokayev başkanlığında genişletilmiş hükümet toplantısının yapılması planlanıyor.

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Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde, 2 Ocak 2022'de şoförler LPG fiyatına yapılan zammı protesto etmeye başlamıştı. Kentin ana yollarını kapatan sürücüler LPG fiyatının litre başına 120 tengeden 60 tengeye indirilmesini istemişti.

Hükümetin LPG fiyatını litre başına 50 tengeye (0,11 Dolar) indirdiklerini açıklamasına rağmen protesto gösterileri kısa sürede Kazakistan geneline yayılmıştı.

İsmailov, Ocak 2022'de meydana gelen olaylardan sonra göreve gelmiş, 19 Mart 2023'teki Meclis seçimi sonrası tekrar başbakan olmuştu.

İsmailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı olmuştu.

Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki İsmailov, 5 Ocak 2022'de eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.