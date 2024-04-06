Kazalar tatile gölge düşürmesin

Haber Merkezi

Bugün 9 günlük Şeker Bayramı tatili başladı. Otogarlarda ve havalimanlarında yoğunluğa neden oldu. Tatilini, memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyen yurttaşlar, İstanbul havalimanları Esenler Otogarı’nda yoğunluk oluşturdu. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Serkan Sevat, Şeker Bayramı tatilinde yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bir açıklama yaptı.

Geçen yıl 555 bin 668 kaza yaşandığını hatırlatan Sevat, “Bu kazaların 320 bin 676 adedi maddi hasarlı, 234 bin 992 adedi ölümlü, yaralanmalı trafik kazasıdır. 2024 yılının ilk üç ayında meydana gelen toplam 133 bin 867 adet trafik kazasının 51 bin 549 adedi ölümlü, yaralanmalı trafik kazasıdır. Kaza yerinde meydana gelen ölüm ve yaralanma sayıları 2023 yılında 2 bin 984 ve 354 bin 323 kişidir. 2024 yılının ilk üç ayında kaza yerinde ölü sayısı 554’e ulaşmış, yaralı sayısı ise 73 bin 568 olmuştur” diye konuştu. “Tedbir hayat kurtarır” diyen Sevat, “Tüm yolcuların emniyet kemeri takmaları, sürücülerin hız sınırına uymaları, yorgun, uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları ve hatalı sollama yapmamaları gerekir. Sürücüler yola çıkmadan önce yeteri kadar dinlenmeli, 2-3 saatte bir mutlaka mola vermelidir. Uzun mesafeli yolculuklarda, mümkünse iki sürücü ile yola çıkılmalıdır.

Yolculuk öncesi, görüşü engelleyen, refleksleri ağırlaştıran ilaçlar alınmamalıdır. Araçlardaki ilk yardım çantası, üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı gibi zorunlu donanımların tam olduğu kontrol edilmelidir. Yaz lastiği kullanmak ve lastiklerin hava basıncını kontrol etmek gerekmektedir. Hız sınırlarına uymak ve takip mesafesine dikkat etmek önemlidir. Trafik kazalarının gölge düşürmediği bir tatil dileğiyle bayramınızı kutlar, iyi yolculuklar dileriz” ifadelerini kullandı.