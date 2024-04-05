Kazanamayınca yardım kartlarını iptal ettirdi

Haber Merkezi

Van, Edremit Belediyesinin AKP’li Başkanı İsmail Say, seçim öncesi yoksul ailelere yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarının limitini seçimi kaybedince geri çekti.

Birçok kişi markete giderek kartlarla alışveriş yapmak istedi ancak market yöneticileri ailelere, kart limitlerinin belediye tarafından geri çekildiği ve sıfırlandığı bilgisini verdi. Kart sahibi bir kadın durumu şöyle anlattı: “Daha önce belediyeye yardım için başvuru yapmıştık. Aylık kartımıza bin TL para aktarılıyordu ve biz bu para ile alışveriş yapıyorduk. Seçimden önce hesabımıza aktarılan bin TL seçimden sonraki gün geri çekilmiş. Aileler olarak bugün markete gittik ama bize kartlardaki paraların geri çekildiğini söylediler. Demek ki yardımları seçim içinmiş. İyi ki kazanmadı.”

Ailelerin mağdur edilmesine tepki gösteren DEM Parti Belediye Eş Başkanı Cemil Komi ise, “Mazbatayı alır almaz arkadaşlarımızla birlikte bir değerlendirme yaparak mağdur olan aileleri yerinde tespit edeceğiz. Halkımızı kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Seçim kazanmak için bu ahlaki olmayan yola başvuran AKP’li kayyumun niyeti de böylece ortaya çıkmıştır” dedi.