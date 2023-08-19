Kazananın ismi 3 gün sonra değişti

Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin özel yetenek sınavı için 3 gün arayla iki farklı sonuç açıklandı. İlk listede kazanan 6 adayın ikinci listede elendiği görüldü.

Berkay SAĞOL

Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Spor Yöneticiliği bölümleri için 10 ve 11 Ağustos tarihlerinde özel yetenek sınavı gerçekleştirdi. Yetenek sınavı sonrası 12 Ağustos tarihinde kazanan adayların listesi açıklandı. Fakülte, 3 gün sonra ilk listeyi iptal ederek yeni bir asil kazanan listesi yayınladı. İlk listede kazanan 6 adayın ise sonradan açıklanan listede elendiği görüldü.

Özel yetenek sınavını önce kazanıp ikinci açıklanan listede yedeklerde 17’inci sıraya kadar gerileyen öğrencilerden biri de Yunus Emre Araç. Araç’ın babası Veysel Araç, “Oğlum Tokat Spor Lisesi mezunu. Yıllarca bu sınava hazırlandığı gibi aylardır da özel çalışarak sınava kendini hazırladı. Biz sınav sonrası ilk açıklanan listede kazananlar arasında oğlumun 328 puanla 6’ncı sırada olduğunu gördük. Hatta kayıt için evraklarını hazırlaması istendi. Ancak 3 gün sonra bir liste daha açıklandı. Burada oğlumun bırakın kazanmaya yedekte 17’nci sırada olduğunu gördük. Puanı da 328’den 308’e düşmüştü. Bunu sorduk önce teknik bir hata dediler sonrasında ise spor lisesinden gelenlere verilen ek puanların silindiği söylendi” dedi.

AİLE DAVA AÇACAK

Konuyla ilgili dava açacaklarını dava açacaklarını söyleyen Araç, “Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ayrıca ‘teknik hata’ ise bu hatayı yapan ya da yapanlar nasıl bir bedel ödemiş o da orta yok. 2013’te spor lisesinden gelenlere verilen ek puan kaldırılmış. İyi de arada 10 yıl var şimdi mi öğrendiniz?” diye konuştu.

Konu hakkında açıklama yapan Ordu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ÖSYM tarafından yeni bir açıklama eklendiği için böyle bir sonuç doğduğunu kaydetti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sınavda, Yükseköğretim Kurulu tarafından yukarıda yazan değerlendirme esasları çerçevesinde adayların puanları hesaplanmış ve mevcut listeler oluşturulmuştur. Aday öğrencilerin kaydı sırasında, sınav esnasında ve değerlendirme aşamasında hiçbir veri girişi manuel olarak yapılmamıştır. Sınav sonuçları değerlendirilmiş ve 12 Ağustos 2023 Cumartesi günü fakültemiz web sayfasında asil ve yedek listeler ilan edilmiştir. İlan sonrasında spor lisesi mezunu olan adaylara ÖSYM veri tabanından alandan olduklarına dair bir açıklama eklendiği fark edilmiştir.”