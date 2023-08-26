Kazanım yok!

Emek Servisi

Yaklaşık 6,5 milyon kamu emekçisi ve emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvururken KESK ise sözleşmenin imzalanan kısmındaki manipülasyona dikkat çekti.

Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istedi. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

KESK’in açıklamasında ise Memur-Sen ve hükümet arasında uzlaşılan 50 madde için “Laf çok, kazanım yok” diyerek anlaşmanın maddi ve ekonomik boyutuyla elle tutulur hiçbir yanının bulunmadığına değinildi. Emekçilerin enflasyonun altında bırakıldığına değinilen açıklamada, “Hem 11 hizmet kolunda hem de genelde önemli kazanımlara imza attık, yalanlarına sarıldılar! 11 hizmet kolunda sosyal medyadan ‘kazanım’ diye paylaşılan başlıklara baktığımızda; bunların büyük bölümünün önceki toplu sözleşme maddelerinin olduğu görülmektedir. Özellikle ekonomik boyutuyla elle tutulur hiçbir yanı bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada belirtilen yalanlar şöyle özetlendi:

•50 maddenin 31 maddesi bir önceki sözleşmenin maddeleri ile noktası virgülüne kadar aynı.

•12 maddesi bir önceki sözleşmenin kapsamının kısmen genişletildiği maddeler. Buna göre özel hizmet oranları, ek ödeme oranları gibi oranları bazı meslek-hizmet grupları için kısmen arttırılmıştır.

Yeni eklenen maddelerin ise geçiştirmeden ibaret olduğu aktarılan açıklamada, “Seçim öncesi Cumhurbaşkanı tarafından verilen 3600 ek gösterge sözü net bir tarihe bağlanmadan yetkili konfederasyonun katkısıyla çalışma yapılacaktır, ibaresi ile geçiştirilmiştir. 4688 sayılı yasanın değiştirilmesi gibi temel bir sorun ‘çalışma hayatına ilişkin güncel koşullar çerçevesinde gözden geçirilmesi amacıyla çalışma yapılacaktır’ ibaresi ile geçiştirilmiştir.”

SORUNLARI ÇÖZÜLMEDİ

Öte yandan Yapı Yol Sen Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç tarafından yapılan açıklamada, AFAD emekçilerinin sorunlarının giderek katlandığına dikkat çekti. 7’nci dönem TİS görüşmelerini hatırlatan Karakoç, “AFAD emekçileri lehine şapkadan tavşan çıktı. Kurumun idari kadrolarını Memur Sen kadrolarıyla dolduran AFAD Başkanlığı, AFAD emekçilerinin en haklı taleplerinden olan AFAD tazminatı, yemek yardımı, yol gideri, mesai ücretlerinin işin zorluğuna göre artırılması, harcırahların zamanında ödenmesi, giyim yardımı gibi acil çözülmesi gereken sorunların hiçbiri çözmüş değil” ifadelerini kullandı.