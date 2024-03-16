Kazanmak için ağız değiştirdiler

31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken Kürt ve Alevilere karşı ayrımcı politikalar izleyen iktidar ve yandaşlar ağız değiştirdi. Akademisyen Yılmaz, “Büyükşehirlerde muhalefetin lehine dengeyi kırmak istiyorlar” dedi.

Oğulcan AYDIN

İktidar tarafından yok sayılan Kürt ve Alevi yurttaşlar, sandık yaklaşınca hatırlanmaya başladı. Muhalefet partilerine DEM Parti üzerinden saldıran hükümet cenahı, Kürtleri ve Alevileri savunuyormuş algısına başvurdu.

Sürekli sansüre uğrayan yandaş medyada temsil edilemeyen bu kesimler, iktidar medyası tarafından da kucaklanmaya başlandı. İktidar ile yakın ilişkiler kuran Habertürk Televizyon Kanalı’nın sunucusu Mehmet Akif Ersoy, üç yıl önce “kendi yayın çizgimiz gereğince davet etmiyoruz” diyerek HDP – DEM Partililere neden televizyonlarında yer vermediklerini açıklamıştı. Ersoy’un ilan ettiği medya ambargosuna seçim arası verildi. Kanal tarafından DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eşbaşkan Adayı Meral Danış Beştaş ile seçim yayını yapılacağı açıklandı.

Öte yandan dün Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerinde yayımlanan yazı ve haberler de bu durumun bir diğer ispatı oldu. Yandaş Yeni Şafak Yazarı ve “Erdoğan’a düşmanlık eden Kürt’ün Kürtlüğü şüphelidir” şeklinde skandal açıklamalar yapan Mehmet Metiner’in “DEM Parti ile Dem Partililer… CHP’nin asıl zihniyetine dikkat!” başlıklı son yazısında, devletin ve belediyenin kapılarını DEM’li Kürtlere kapatan anlayış etnik bölücülüğe hizmet eder ve bu zararlıdır” ifadelerini kullanması dikkat çekti. Yeni Akit’ten Sebahattin Ayan’ın “CHP Alevileri Yok Sayıyor” isimli haberinde ise Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı Emre Uslu ile konuştu. Uslu’nun “Aleviler toplum artık uyanmalı, CHP’ye oy vermemeli” şeklindeki sözleri haberde kullanıldı. Ayrıca AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl sonra ilk kez dün Hakkari’ye gitti.

BAHÇELİ ORTADA YOK

Konuya ilişkin BirGün’e açıklamalarda bulunan Siyaset Bilimci Onur Alp Yılmaz, iktidarın şirin gözükmeye çalıştığını ve pragmatist bir siyaset gereğince Kürt ve Alevilere kucak açtığını söyledi. Yılmaz şöyle devam etti: “2019’da öne çıkan figürlerden Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu negatif dil kullanmışlardı. İktidar bu noktada muhalefetin tümü olduğu gibi Kürt seçmenin de İmamoğlu’na konsolide olduğunu gördü. Bu yüzden iktidar kapsayıcı bir dil kullanmaya çalışıyor. Örneğin Bahçeli ortada yok. DEM tabanının İmamoğlu’na yönelmesinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Ancak burada samimi bir siyaset yok. Seçim sürecinde olduğu gibi bir durum olmayacak sonrasında. Alevilere yönelik tutumları da aynı amaçlar doğrultusunda. Alevi seçmen ne kadar kızsa da CHP etrafında kümelenmiş durumda. Yaptığımız araştırmalarda ‘sandığa gitmem’ diyenler CHP seçmeni. Elde ettiğimiz verilere göre alevi kitlenin partide yoğun olduğunu görüyoruz. İktidar da Alevileri kucaklayan bir söylem geliştirirse kırılma yaratabileceğini düşünüyor. İktidar biliyor ki büyükşehirlerde denge muhalefetin lehine. Bunu kırmaya çalışıyorlar.”

∗∗∗

DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

Kürt ve Alevi yurttaşları yalnızca seçimden seçime hatırlayan AKP’nin tutumu bugünle sınırlı değil. 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlerden önce Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın devlet televizyonu TRT Kurdi’ye konuşması ile Abdullah Öcalan’ın mektubu Anadolu Ajansı tarafından yayımlanmıştı.