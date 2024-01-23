Kazdağları’nda direniş kazandırdı

Kazdağları’nda 16 yıldır işletme ruhsatı olan Kısacık Altın Madeni projesinin ruhsatı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iptal edildi.

BİRGÜN EGE

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Kısacık köyü yakınlarında Pumice Madencilik A.Ş. tarafından açılmak istenen Kısacık Altın Madeni projesi işletme ruhsatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iptal edildi.

2007 yılında Kısacık Altın Madeni projesini faaliyete geçirmek isteyen ve sondaj çalışmasına başlayan şirket, 2015 yılında ilk çevresel etki değerlendirme(ÇED) sürecini başlattı. Bölge halkı tepki gösterdi. Projenin ise 2018 yılında ÇED süreci sonlandırıldı. Şirket, 2023 yılında yeniden ÇED sürecini başlattı.

Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ise ÇED sürecinin yeniden başlaması üzerine bölgede bilgilendirme toplantıları ve imza kampanyaları gerçekleştirdi. 14 Kasım 2023 tarihinde yapılan halkın katılımı toplantısına ise yöre halkı tepki gösterdi. Yaşanan gelişmelerin arından Kısacık Altın Madeni projesi işletme ruhsatı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından iptal edildi.

Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yaptığı açıklamada, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yaptığımız bilgi edinme başvurusu sonucunda, şirketin ruhsatının iptal edildiği bilgisini aldık ve hem dernek, hem de yöre halkı ve köylüleri olarak çok sevindik" denildi.