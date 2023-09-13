KCDP kapatma davasında karar: Mahkeme, davanın reddine karar verdi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu hakkında 'ahlaka aykırı faaliyet yürütmek' iddiasıyla ve kapatılması talebiyle açılan davanın 4. duruşmasında mahkeme heyeti davanın reddine karar verdi. Duruşma öncesi adliye önünde yapılan açıklama sırasında LGBTİQ+ Meclisleri bayrağı taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne (KCDP) açılan kapatma davasında mahkeme heyeti davanın reddine karar verdi.

Kadınlar ve LGBTİQ+'lar, ‘ahlaka aykırı faaliyet yürütmek’ iddiasıyla İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın 4. duruşması öncesi Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi.

Adliye önünde düzenlenen basın açıklamasında, “Bizim Kararımız “Kadın Cinayetlerini Durduracağız!” pankartı açıldı, 'Asla yalnız yürümeyeceksin' sloganı atıldı.

Basın açıklamasına, TİP’li Kadınlar, CHP İstanbul Kadın Yönetimi, İşçi Emekçi Kadın Komisyonu, Emek Partili Kadınlar İstanbul İl Başkanı, Emekçi Hareket Partisi Parti Sözcüsü, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Yeşil Sol Parti Diyarbakır ve İzmir milletvekilleri, Eşitlik Kadın Örgütü, KADAV Şişli Kent Konseyi, Sputnik grevcileri, Cumartesi Anneleri, Devrimci İşçi Partili Kadınlar, Kadın Dayanışma Komiteleri, Filmmor, Kırmızı Biber Derneği, İnsan Hakları Derneği, Avukat Dayanışması ve EŞİK katıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, polisin müdahalesi sonucu LGBTİQ+ Meclisleri bayrağı taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kapatma davası öncesindeki açıklamada LGBTİQ+ Meclisleri bayrağı taşıyan iki arkadaşımız gözaltına alındı.



Hukuksuz davalar, gözaltılar bizi yıldıramaz.

🏳️‍🌈 Baskılara karşı LGBTİQ+ Meclisleri'nde birleşelim: https://t.co/4h8k8rPMgU pic.twitter.com/jrev7kzu4i — LGBTİQ+ Meclisleri (@LGBTiQMeclisi) September 13, 2023

Konuya ilişkin KCDP tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Bugün platformumuza hukuksuzca açılan kapatma davası için yeniden Çağlayan Adliyesi'nde buluştuk.

Bu mücadeleye omuz vermiş kadın ve LGBTİQ+'larla bir aradaydık. Öldürülen kadınların yakınları, şiddet gören kadınlar, pek çok kadın örgütü, barolar, milletvekili bugün duruşma öncesi ve sonrasında yapılan açıklamaya katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından mücadele arkadaşlarımızla birlikte bugün Çağlayan Adliyesi’nde sloganlarımız yankılandı. Kapatma davası öncesindeki açıklamada LGBTİQ+ Meclisleri bayrağı taşıyan iki arkadaşımız gözaltına alındı. Hukuksuz davalar, gözaltılar bizi yıldıramaz.”

Derneğimize açılan kapatma davası için Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklamasındayız. #CANLI #DurmayacağızDurduracağız https://t.co/gNQ8OOkEFC — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) September 13, 2023

MAHKEME 4. DURUŞMADA KARARINI VERDİ

KCDP'nin sosyal medya uygulaması X üzerinden yaptığı açıklamada, "Derneğimize açılan kapatma davası reddedildi. Ne demiştik, bizi durduramayacaksınız, biz kadın cinayetlerini durduracağız" ifadelerine yer verildi.