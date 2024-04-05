KCDP raporu: Mart ayında 25 kadın erkekler tarafından öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Mart ayı verilerini paylaştı. Erkekler tarafından 25 kadın öldürüldü, 21 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) Mart ayı raporunu açıkladı. Rapora göre Mart ayında 25 kadın katledilirken 21 kadın şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Erkekler, yılın ilk üç ayında 89 kadını öldürdü.

"FAİLLER CEZA ALMADIKÇA ŞİDDET DEVAM EDİYOR"

Katledilen 25 kadından 3’ünün boşanmak, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi ile 1’inin ise ekonomik bahanelerle katledildiğine dikkat çekilen raporda, 21’inin ise hangi bahaneyle katledildiğinin tespit edilemediğine yer verildi. Bu durumun kadına yönelik şiddetin ve kadın katliamlarının görünmez kılınmasının sonucu olduğuna işaret edilen raporda, “Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor” denildi.

EVLİ OLDUKLARI ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜLER

Raporda Mart ayında katledilen 25 kadının 13’ünün evli olduğu erkek, 3’ü eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si oğlu, 1’i babası, 1’i birlikte olduğu erkek, 1’inin kardeşi, 1’inin tanımadığı, 1’inin daha önce kadını kaçıran erkek tarafından katledildiği belirtildi.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE KATLEDİLDİ

Kadınların 17’sinin evinde, 6’sının sokakta, 1’inin ıssız yerde, 1’inin işyerinde katledildiği kaydedildi.

Raporda ayrıca katledilen kadınların 15’inin ateşli silahlarla, 10’unun ise kesici aletle katledildiği bilgisi yer aldı. Öte yandan kadınların yüzde 20’sinin katledildikleri anda fail hakkında uzaklaştırma kararı olduğu da yer aldı.