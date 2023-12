KDCP'ye yönelik kapatma davasında ret kararı kesinleşti

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu derneğine yönelik “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” suçlaması ile açılan kapatma davasında 13 Eylül 2023 tarihinde görülen 4. duruşmada verilen ret kararı kesinleşti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na yönelik açılan kapatma davasında ret kararı kesinleşti.

Davanın 13 Eylül 2023 tarihinde görülen 4. duruşmasında hakim tarafından verilen ret kararı sonrası açıklanan gerekçeli karara savcılık itiraz etmedi.

Böylelikle derneğe yönelik kapatma davası ile ilgili ret kararı kesinleşmiş oldu.

Kararın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamada 6284 sayılı kanunun uygulanması için çalışmaya devam edileceği belirtildi.

Açıklamada "Davamızı kazandığımız gibi Ankara’da polisin bu hukuksuzluğunu da durduracağız, 6284’ü etkin uygulamasını da sağlayacağız. Tabi bugünden sonra bizleri tehdit eden polisler mi 6284’ü uygulayacak diye sorulursa verebiliyorsa cevabı İçişleri Bakanlığı versin. Biz kadınların eşit ve özgür yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Kadın cinayetlerini durduracağız" ifadeleri kullanıldı.

"MEDENİ KANUNUN BİR GEREKÇE İLE DÜZENLENMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"2016 yılından itibaren bugünlerde zavallı diye gösterilmeye çalışılan nafakasını ödemediği için cezaevine giren ve onunla birlikte organize olan nafaka karşıtlarının mesnetsiz iddiaları ile soruşturma başlamıştı. Yani o yıllarda savcılık bu sözde nafaka mağdurlarını dikkate almış kadın cinayetlerini durdurma mücadelesi yürüten bizleri engellemeye kalkmıştı. Dava sonucu ortada. Şimdi de nafaka hakkını törpülemeye kalkmaya çalışanlar yargıyı, bakanlıkları, yetkilileri meşgul etmesin de sorumluluğu olanlar kadınların yaşam hakkını konuşsunlar.

Korkma!

Dava Kararı Kesinleşti:

Derneğimizi Kapattırmadık



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize yönelik “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” iddiasıyla açılan kapatma davasında 13 Eylül 2023 tarihinde 4. duruşmada hakim red kararı vermişti.



Gerekçeli… pic.twitter.com/JxMKfM1pUf — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (@KadinCinayeti) December 26, 2023

Laikliğe her gün saldıranlar şimdi Medeni Kanunu ele almaya başladı. Adalet Bakanlığı bir çalıştay düzenleyecek. Kadınların insan olarak, yurttaş olarak haklarının eşit şekilde tanınmasını sağlayan bir hukuk medeni hukuk. Aile ilişkilerinden boşanmaya, nafakaya, her türlü miras ve mal paylaşımına, soyadına kadar kadınların haklarını koruyarak düzenleyen kanunu şimdi tartışmaya açıyorlar. Bizler Medeni Kanunun o ya da bu gerekçe ile düzenlenmeye kalkmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü bir yol bulup medeniyete ilişkin olan haklarımızı düzenlemek, sınırlamak, kadınları ikinci sınıf vatandaş konumuna getirmektir. Gidişatları kendi yaşam biçimlerini dayatmaya doğrudur. Dün Kadir Has Üniversitesi'nde yaşananlar bunun sadece ufak bir örneğidir. Bu atmosferle kutuplaştırma ve düşmanlaştırma ile bizleri kriminalize edip haklarımızı sınırlamaktır. Davamızı kazandığımız gibi bu saldırıları da durduracağız.

"6284'ÜN ETKİN UYGULANMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Derneğimizi kapattırmadık, Ankara’da polisin hukuksuzluğunu da durduracağız. Şüpheli kadın ölümlerinde yeterli delilleri toplamayan merciler hakkımızda yıllarca suç delili bulmaya çalışmıştı, hukuksuz kayıtlara ulaşmış, bizleri kriminalize etmeye çalışmıştı. Şimdi bir suç bulamayan aynı merciler bu sefer Ankara’da üyelerimizi taciz ve tehdit ediyor. Yine hukuksuz bir şekilde kasaba ağası gibi aileleri kızlarına sahip çıkmaları için, mücadeleden alıkoymak için anayasaya aykırı şekilde arıyor. Bizim mücadelemizi durdurmak için harcadıkları vakti kadınlar için kullansalardı hiçbir intihar denilen şüpheli kalmazdı. Öldürülen kadınların acılı aileleri bizlerle birlikte adliyelerde dolaşmazdı. Kadın katilleri, tecavüzcüleri sokakta kol gezmezdi. Davamızı kazandığımız gibi Ankara’da polisin bu hukuksuzluğunu da durduracağız, 6284’ü etkin uygulamasını da sağlayacağız. Tabi bugünden sonra bizleri tehdit eden polisler mi 6284’ü uygulayacak diye sorulursa verebiliyorsa cevabı İçişleri Bakanlığı versin. Biz kadınların eşit ve özgür yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Kadın cinayetlerini durduracağız.

"EŞİT VE ÖZGÜR YAŞAYANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Fikir ifade özgürlüğümüz, örgütlenme özgürlüğümüz, toplanma, basın açıklaması yapma özgürlüğümüz Anayasa’da, kanunlarda, evrensel hukukta çok önceden hak olarak tanımlanmıştır. Kadın cinayetlerini durdurma mücadelemiz ise eşit ve özgür yaşayana kadar sürecek.

Korkma! Başardık yine başaracağız. Korkma! Onlar bizi durduramayacak biz onların hukuksuzluklarını durduracağız.

Daha çok örgütleneceğiz. Korkma. Kadın düşmanı yasalara geçit vermeyeceğiz, laikliğe, medeni kanuna biz sahip çıkacağız. Korkma! Bizim ailelerimizi aramaya vakit ayırabilen tüm memurların 6284’ü etkin uygulamasını, tecavüzcülerin peşine düşmesini sağlayacağız. Her birinden hesap soracağız. Korkma! Yalnız değilsin ve asla olmayacaksın. Çünkü korkma Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu var, Kadın Meclisleri var."