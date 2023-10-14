KDK: AÖF öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir

Bir açıköğretim öğrencisinin açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimini öğrenimleri devam ederken alması konusundaki başvurusunu değerlendiren KDK, YÖK'e "açıköğretim öğrencileri öğrenim sürecinde formasyon alabilir" tavsiyesinde bulundu. KDK, aksi durumun fırsat eşitliği ilkesine, hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu kaydetti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), açıköğretim öğrencilerinin örgün öğretim öğrencileri gibi eğitim süresi içinde formasyon eğitimi alabilmesinin sağlanması yönünde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na (YÖK) tavsiyede bulundu.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir açıköğretim öğrencisi, açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerinin pedagojik formasyon eğitimini mezuniyetlerinden sonra alabilmesine ilişkin YÖK kararının eşitliğe aykırı olduğunu belirterek KDK'ye başvurdu.

Açıköğretim ile örgün öğretim öğrencilerinin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan başvurucu öğrenci, formasyon programının, örgün öğretim öğrencilerine verilen hak gibi açıköğretim programlarındaki öğrencilere de eğitim-öğretim süresi içinde verilmesini talep etti.

"FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİNE, HUKUKA AYKIRI"

Başvuruyu değerlendiren KDK, açıköğretim öğrencilerine okulda devam ettikleri süre zarfında formasyon eğitimi verilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Kurumun kararında, yasalar önünde herkesin eşit olduğu belirtilerek, açıköğretim öğrencilerinin bazı haklardan yoksun bırakılmanın "hak sahibi öğrenciler bakımından geçerli bir sebep olarak kabul edilemeyeceği" ifade edildi.

Eğitim ve öğretimin planlayıcısı kurumlar tarafından, kapasite de göz önünde bulundurularak eğitim sürecinin tüm yönüyle planlanması gerektiğine işaret edilen kararda, "Yapılan değerlendirme neticesinde pedagojik formasyon eğitiminin açıköğretim öğrencilerinin kapsam dışında bırakılarak, yalnızca örgün öğretim öğrencileri tarafından lisans eğitimi sürecinde alınabilmesi durumunun, fırsat eşitliği ilkesine, hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır" değerlendirmesine yer verildi.