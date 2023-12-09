KDK tavsiye karar verdi, üniversite çift anadal yönetmeliğini değiştirdi

Çift anadal öğrenimi gördüğü hukuk fakültesinde, genel not ortalaması gerekçesiyle kaydı silinen üniversite öğrencisinin başvurusunu değerlendiren KDK, üniversite rektörlüğüne tavsiye karar vererek yönetmeliğin yeniden düzenlenmesini istedi. Yükseköğretim Kurulu bunun üzerine 'genel not ortalaması' uygulamasında değişikliğe gitti.

Çift anadal öğrenimi gördüğü hukuk fakültesinden genel not ortalaması nedeniyle kaydı silinen üniversite öğrencisi, konuya ilişkin üniversitelerin farklı uygulamaları olduğu yönünde Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK'nın üniversitelerde yeknesaklığın sağlanmasına yönelik tavsiye kararı doğrultusunda, üniversite yönetmeliği yeniden düzenlendi.



KDK, çift anadal öğrenimiyle ilgili mağduriyet yaşadığını belirten üniversite öğrencisinin başvurusunu değerlendirdi.

Kamu yönetimi bölümü öğrencisi olan başvurucu, aynı zamanda hukuk fakültesinde çift anadal öğrencisiyken ilgili mevzuatta, "Genel not ortalaması 2'nci kez 100 üzerinden 70'in altına düşen öğrencinin 2'nci ana dal diploma programından kaydı silinir" hükmünden hareketle kaydının silindiğini bildirdi.

Çift anadal eğitiminin sonlandırılmasına itiraz ettiğini, ancak talebinin reddedildiğini belirten öğrenci, konuya ilişkin Türkiye çapındaki üniversitelerin farklı uygulamalarının olduğunu, bazı üniversitelerde ana dal genel not ortalamasının, bazı üniversitelerde ise 2 bölümün birleştirilmiş genel not ortalamasının dikkate alındığını kaydetti.

İlgili maddede kastedilen genel not ortalamasının, öğrenim görülen 2 programın birlikte hesaplandığı genel not ortalaması olarak düşünülmesi gerektiğini belirten öğrenci, sorunun çözümünü talep etti.



ÜNİVERSİTE YÖNETİMİ MEVZUATTA DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ



KDK, üniversitelerin işlemlerinde öğrencilerin mağdur edilmemesi için ilgili yönetmelik maddesinde yer verilen 'genel not ortalaması' ifadesinden kastedilenin belirgin bir şekilde gösterilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulu ve ilgili üniversite rektörlüğüne tavsiye kararı verildi.

İlgili üniversite yönetmelikte, "Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için anadal programındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal programındaki genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65'e kadar düşebilir. Anadal programındaki genel not ortalaması 2'nci kez 100 üzerinden 70'in altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir" şeklinde değişiklik yapıldığı bildirildi.