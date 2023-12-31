KDV artışı, asgari ücret, esrar, Isıtma Yasası: Almanya’da 2024 yılında neler değişecek?

Almanya'da yeni yılla birlikte asgari ücretten gastronomide KDV artışı, CO2 bedeli ve yeni ısıtma yasasına kadar bir dizi değişiklik olacak.

BirGün ALMANYA

Almanya'da yeni yılda gastronomide KDV'nin yeniden yüzde 19'a çıkarılması, karbonda ton başına ödenen bedelin 30 avrodan 45 avroya çıkarılması başta gıda ürünleri olmak üzere fiyat artışlarını ve enflasyonu tetikleyen etkenlerin başında gelecek.

Ülkede SPD, FDP ve Yeşiller'den oluşan Federal Hükümet 2024 yılında pek çok vatandaşın mali durumunu doğrudan etkileyecek bir dizi değişikliği hayata geçirecek.

Bu değişiklerin bir kısmı Alman Anayasa Mahkemesi'nin Pandemi Fonu'nun farklı şekilde kullanılamayacağına dair bütçe kararının ardından federal hükümetin mali planlamasını yeniden şekillendirmek zorunda kalması nedeniyle yakın zamanda eklendi.

Yeni yılla birlikte sosyal yardıma muhtaç olanlara verilen "Vatandaşlık Parası" ile asgari ücret ve CO2 bedelinde artış olacak. Yeni yılda kısıtlamalarla birlikte esrar bulundurmak suç olmaktan çıkacak. "Isıtma Yasası"nın başlayacağı yeni yılda ayrıca tek kullanımlık süt şişeleri de depozito uygulamasına dahil oluyor.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI 41 CENT

Vatandaşlık Parası yüzde 12 oranında artarak bekarlar için aylık 502 avrodan 563 avroya yükselecek. Planlanan artış, ana muhalefet partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile birlikte hükümet ortağı Hür Demokratlarca (FDP) "bütçe oluşturmaktaki sıkıntılar" nedeniyle eleştiriliyor.

Ülkedeki asgari ücret ise Ocak ayında saat başına 12 avrodan 12,41 avroya yükselecek. Yaşlı bakımında asgari ücret Mayıs 2024'ten itibaren asistanlar için 15,50 avroya, kalifiye bakım elemanları için 16,50 avroya ve bakım uzmanları içinse 19,50 avroya yükselecek.

Mevcut durumda aylık 520 avro olan mini işlerde üst sınır yeni yılda 538 avro olacak.

EMEKLİLERDE DURUM NE?

Uzmanların tahminlerine göre emekli maaşlarında artış Temmuz 2024'te yüzde 3,5 düzeyinde olacak.

ELEKTRİK VE GAZDA "FİYAT FRENİ" KALKIYOR

Gaz tedariki ve bölgesel ısıtma için Ekim 2022'de yüzde yediye düşürülen katma değer vergisi (KDV) Mart 2024'ten itibaren yeniden yüzde 19'a yükseltilecek.

Mart 2024 sonuna kadar devam etmesi planlanan elektrik ve gaz fiyat freni de 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek. Elektrik ve gazda ödemeler, fiyat freniyle bir önceki yılın tüketiminin yüzde 80'i için elektrik ve gaz maliyetleri oranında kilovat saat başına 12 sent gaz ve kilovat saat başına 40 sent olarak sınırlandırmıştı. Uzmanlar, tüketicilerin yeni yılla birlikte tedarikçi değiştirmenin kendileri için faydalı olup olmadığını kontrol etmesini tavsiye ediyor.

GASTRONOMİDE KDV YENİDEN YÜZDE 19

Yüzde 19'luk KDV oranı, Ocak 2024'ten itibaren restoran ve benzer işletmelerde yeniden uygulanacak. Yüzde 19'luk koronavirüs pandemisi sırasında 2020 yılında geçici olarak yüzde 7'ye düşürülmüştü.

CO2 BEDELİNDE ARTIŞ HİSSEDİLECEK

İklime zarar veren fosil yakıt tüketimini ve dolayısıyla CO2 emisyonlarını azaltmak amacıyla 2021 yılında uygulamaya konulan karbon fiyatlandırma, yüksek enerji fiyatları nedeniyle artış 2023 yılında geçici olarak askıya alınmıştı.

İşletmelerin maliyeye ödemekle yükümlü oldukları karbon (CO2) bedeli, Ocak 2024'ten itibaren ton başına 30 avrodan 45 avroya yükselecek. Hükümet CO2 bedelinde ton başına 10 avroluk artış planlandığını duyurmuştu. Ancak Federal Hükümet, bütçedeki açık nedeniyle 5 avroluk bir ek artışı daha kabul etti.

Bu durum dizel, benzin, doğal gaz ve kalorifer yakıtı fiyatlarını etkileyecek. Bir litre benzinin fiyatı yaklaşık 4,3 sent, bir litre dizelin fiyatı ise yaklaşık 4,7 sent artacak. Akaryakıttaki beklenen artışın enflasyonu tetiklemesi bekleniyor.

ISITMA YASASI EV SAHİPLERİNİ DE İLGİLENDİRİYOR

Almanya'da ocak ayında yürürlüğe girecek Isıtma Yasası, yeni kurulacak her ısıtma sisteminin en az yüzde 65'i yenilenebilir enerji ile çalışmasını öngörüyor. Yasa başlangıçta sadece yeni inşa edilen alanları kapsayacak. Mevcut binalardaki yeni ısıtma sistemleri için bir geçiş dönemi olacak.

Fuel oil veya gazlı ısıtma sistemleri gibi mevcut, işleyen ısıtma sistemleri için şimdilik hiçbir şey değişmeyecek; çalışmaya devam edebilecek, tamirleri yapılabilecek. Yasa, yeni ısıtma sistemleri dışında kalanlar içinse en erken 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. Doğal gaz gibi katı, sıvı veya gaz yakıtlarla çalışan yeni bir ısıtma sistemi kurmak isteyenlerin önceden danışmanlık hizmeti alması tavsiye ediliyor.

ESRAR YASALAŞACAK

Esrar bulundurmak ve tüketmek, kısıtlamalara tabi olmak kaydıyla, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yetişkinler için cezadan muaf tutulacak.

Yeni uygulamada kişisel kullanım için 25 grama kadar esrar bulundurulmasına, özel ekimde 50 grama kadar ve üç dişi çiçekli bitkiye kadar bulundurulmasına izin verilecek.

Kamusal alanlarda 30 gram ya da daha fazla esrar bulundurmak, özel alanlarda ise 60 gram ya da daha fazla esrar bulundurmak cezaya tabi olacak.

SÜT ŞİŞELERİ DE DEPOZİTLİ OLACAK

Almanya'da mevcut durumda depozitodan muaf tutulan tek kullanımlık, içinde süt ve süt bazlı içecekler bulunan plastik şişeler için de 25 centlik bedel ödenecek.

PLASTİK ŞİŞELERDE "BAĞLI KAPAK" ZORUNLULUĞU

Diğer yandan doğadaki plastik atıklarını azaltmayı amaçlayan yeni bir AB düzenlemesi nedeniyle Temmuz 2024'ten itibaren, tek kullanımlık plastik şişeler ve karton içecek kutuları sabit, çıkarılamaz bir kapağa (Tethered Cap) sahip olacak. Bu zorunluluk, daha sonra üç litreye kadar hacme sahip su, meşrubat ve süt içerik bütün PET içecek ambalajlarını kapsayacak.

GELİR VERGİSİ MUAFİYETİNDE KÜÇÜK ARTIŞ

Almanya'da 2024 yılında vergiden muaf gelir, 180 avroluk artışla 11 bin 784 avroya yükselecek. Çocuk başına muaf tutulacak kısım ise 6 bin 612 avroya yükselecek. Yüzde 42'lik en yüksek vergi oranı ise 66 bin 761 avrodan yüksek geliri kapsayacak. Mevcut durumda bu tutar 62 bin 810 avro.

ZENGİNLERİN VERGİ ORANI YÜZDE 45

Almanya'da en yüksek vergi oranı yüzde 42. Ancak 2024 yılından itibaren, 277 bin 826 avro üstü vergilendirilebilir geliri olan bireyler ile 555 bin 651 avro ve üstü geliri birlikte değerlendirilen çiftler üç puan daha fazla vergi ödemek zorunda kalacak.

TEK TİP ŞARJ VE BAĞLANTI KABLOSU

Almanya'da Aralık 2024'ten itibaren satılacak akıllı telefon, tablet, dijital kamera, kulaklık, taşınabilir hoparlör, e-okuyucu ve oyun konsolları gibi birçok elektrikli cihazın en az bir USB-C şarj bağlantısına sahip olması gerekecek.

USB-C bağlantı ve şarj kablosu da şarj edilebilen ve taşınabilir olan tüm küçük ve orta ölçekli cihazlar için standart olacak

ÇOCUK DESTEĞİ 292 AVRO

Düşük gelirli ailelere daha iyi mali destek sağlamak amacıyla, çocuk ekinin azami tutarı çocuk başına aylık 250 avrodan 292 avroya kadar yükselecek.

EBEVEYNLERE DAHA DÜŞÜK GELİR SINIRI

Ebeveyn parası için gelir sınırı düşürülecek. Mevcut durumda, ortak vergilendirilebilir geliri 300 bin avroya kadar olan ebeveynler ve 250 bin avroya kadar kazancı olan bekar anne veya babalar, ebeveyn parası için başvurabiliyordu.

Nisan 2024'ten itibaren gelir eşiği iki aşamalı olarak, başlangıçta yıllık 200 bin avroya ve Nisan 2025'ten itibaren de çiftler için 175 bin avroya ve tek ebeveynler için 150 bin avroya düşürülecek.

2024 VERGİ BEYANNAMELERİNE SON TARİH

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020'den 2023'e kadar vergi beyannameleri için süre uzatılmıştı. 2023 vergi beyannamesinin son teslim tarihi 31 Ağustos 2024 olacak. Ancak 2024 vergi yılından itibaren, normal son teslim tarihi yeniden yürürlüğe girecek.

Vergi beyannamelerini kendileri dolduran mükellefler, vergi beyannamelerini en geç 31 Temmuz 2025 tarihine kadar, vergi danışmanı veya gelir vergisi yardım derneği görevlendirenler içinse son teslim tarihi 30 Nisan 2026 olacak.

YEŞİL TÜV ETİKETLERİ DEĞİŞTİRİLECEK

Aracında yeşil TÜV veya genel muayene (HU) etiketi bulunan araç sahipleri, 2024 yılında bir muayene merkezine gitmek ve teknik bir kusur bulunması durumunda bunu gidermek ve yeni bir mavi etiket almakla mükellef olacak.

PEMBE VE GRİ EHLİYETLERDE TARİHE DİKKAT

1965-1970 yılları arasında doğan ve halen pembe ya da gri ehliyet sahibi olanlar, 19 Ocak 2024 tarihine kadar bu belgeyi sahteciliğe karşı dayanıklı kredi kartı ehliyetiyle değiştirmek zorunda. Değişim, doğum yılına veya veriliş yılına göre aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Otobanlarında kamyonlar için geçiş ücreti zorunluluğu, 2024 yılında 3,5 tondan daha ağır kamyonları kapsayacak şekilde genişletilecek. Esnafların ağırlığı 7,5 tonun altındaki ticari araçlarının geçiş ücretinden muaf olma durumu, devam edecek.

E-ARAÇLARDA SÜBVANSİYON KALDIRILDI

Yeni elektrikli araçların satın alınmasına yönelik devlet desteği, Aralık ayı ortası itibariyle sona erdi. Bununla birlikte bazı otomobil üreticileri, müşterilerine yeni bir indirim sunacaklarına dair açıklama yaptılar.

E-REÇETE ARTIK ZORUNLU

Doktorlar sadece reçeteyle satılan ilaçlar için Ocak ayından itibaren e-reçete düzenlemek zorunda olacak. Sigortalılar e-reçetelerini eczanede uygulama, kağıt çıktı veya sağlık sigortası kartlarıyla kullanabilecekler.

DAHA UZUN SÜRELİ ÇOCUK HASTALIK PARASI

2024 yılından itibaren, yasal sağlık sigortasına sahip çalışan ebeveynler, mevcut on gün yerine 15 güne kadar çocuk hastalık parası alma hakkına sahip olacak. Tek ebeveynler ise 20 yerine 30 iş günü hakkına sahip olacak. Yeni yılla birlikte anne ve babalara 30 güne kadar izin veren özel koronavirüs düzenlemesi sona erecek.

BALKONLAR ENERJİ SANTRALLERİ OLABİLECEK

Balkonlarda güneş enerji santrallerinin kurulumu 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren daha kolaylaşacak. Gelecekte balkonlara enerji santralleri yerleştirmek için Bundesnetzagentur adlı kurumun piyasa ana siciline kayıt yeterli olacak. Cihazlar hemen devreye alınabilecek; elektrik sayacının değiştirilmesinden şebeke işletmecisi sorumlu tutulacak.

ÇOCUK PASAPORTLARINDA YENİ DÜZENLEME

Ocak 2024'ten itibaren artık çocuk pasaportu için başvuruda bulunmak mümkün olmayacak. Sadece on iki yaşın altındaki çocuklar için geçerli olan bu belgenin yerini daha uzun geçerlilik süresine sahip elektronik pasaport alacak. Mevcut çocuk pasaportları geçerlilik sürelerine kadar kullanılabilecek.

HAMBURG SON ÖRNEK

Hamburg Taşımacılık Birliği (HVV) Almanya'da peron biletini kaldıran son demiryolu şirketi oldu. En son ücreti 10 cent olan bu sistemle yolculara trene kadar getirilip götürülme, perona girme hakkı veriliyordu.