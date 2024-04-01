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Keçiören Belediyesi'ne asılan Turgut Altınok afişi indirildi

Keçiören Belediyesi'ni CHP’nin kazanmasıyla belediye binasına asılan Turgut Altınok posteri alkışlarla indirildi.

Siyaset
  • 01.04.2024 02:26
  • Giriş: 01.04.2024 02:26
  • Güncelleme: 01.04.2024 02:35
Keçiören Belediyesi'ne asılan Turgut Altınok afişi indirildi

AKP Ankara Büyükşehir'in yanı sıra, malvarlığı tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Turgut Altınok'un mevcut belediye başkanı olduğu Keçiören'de de 20 yıl sonra kaybetti.

Keçiören Belediyesi'ni CHP’nin kazanmasıyla belediye binasına asılan Turgut Altınok posteri alkışlarla indirildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Erdoğan'ın yanında yer alan Turgut Altınok posterinin alkış ve ıslıklar eşliğinde indirildiği görülüyor.  

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