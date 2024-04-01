Keçiören Belediyesi'ne asılan Turgut Altınok afişi indirildi
Keçiören Belediyesi'ni CHP’nin kazanmasıyla belediye binasına asılan Turgut Altınok posteri alkışlarla indirildi.
AKP Ankara Büyükşehir'in yanı sıra, malvarlığı tartışmalarıyla gündemden düşmeyen Turgut Altınok'un mevcut belediye başkanı olduğu Keçiören'de de 20 yıl sonra kaybetti.
Keçiören Belediyesi'ni CHP’nin kazanmasıyla belediye binasına asılan Turgut Altınok posteri alkışlarla indirildi.
Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Erdoğan'ın yanında yer alan Turgut Altınok posterinin alkış ve ıslıklar eşliğinde indirildiği görülüyor.