Keçiören’de Halk Şenliği düzenlendi

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı tarafından dün akşam sat 19.00'da, Halk Şenliği düzenlendi. Şenlikte, Ali Asker, Deniz Soluğan, Hasan Kulaksız, Gülseren Kılıç ve Özgür Güneş’in yanı sıra Kadın Dayanışma Atölyesi semah ekibi de yer aldı. Devrimci Muhtar olarak bilinen 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpunar, şenlikte yaptığı açıklamada, Gezi davasında nedeniyle tutuklu bulunan Can Atalay ve Mücella Yapıcı'yı anımsatarak karanlığa karşı mücadele vurgusu yaptı.

HABER MERKEZİ

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı bu yıl da halk şenliği düzenledi.

“Mahallemizin Sakini Değil Sahibi Olalım” sloganıyla bu yıl 15’incisi düzenlenen şenlikte birçok sanatçı da yer aldı, yurttaşlar coşkulu bir gece geçirdi.

Dün akşam 19.00’da Özgürlük Caddesi’ndeki 19 Mayıs Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenen şenlikte sanatçılar; Ali Asker, Deniz Soluğan, Hasan Kulaksız, Gülseren Kılıç ve Özgür Güneş’in yanı sıra Kadın Dayanışma Atölyesi semah ekibi de yer aldı.

Devrimci Muhtar olarak bilinen 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpunar ise konuşmada şunları söyledi:

"Buradan çok uzaklara Gezi'de şehir düşenlere,Gezi için bu karanlık zindanlarda yatanlara selam olsun. Can Atalay'lara, Mücella Yapıcı'lara selam olsun. Selam olsun laiklik için yola düşenlere. İzmir'de laik, demokratik bir Türkiye için ses verenlere selam olsun. Bu ülkenin çimentosu, geleceği laikliktir. Laikliğe sahip çıkmamız gerekiyor.Laiklik, sadece din işlerinin devlet işlerinden ayrılması olarak görmek değil. Bugün. ilkokula, ortaokula cami imamlarını atıyorlar.Onların yeri camilerdir. Atanamayan binlerce öğretmen var. Mesleğini yapamayan binlerce öğretmen var. İmamlar camide vaaz vermeye devam etsinler. Önce öğretmenleri atayın. Bu karanlık, karabasan düzende bize kutup yıldızı olan geçmişimizden geleceğimize iz sürdüğümüz Mahir'imiz, Deniz'imiz, İbo'muza selam olsun. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, bu karanlığı sonsuz olarak görmesin. Bu karanlığı onlar yıktı, aydınlığı biz getireceğiz. Aydınlık, mücadele eden insanların elindedir. Sonuna kadar mücadele etmek zorundayız. Bu karanlık zorba düzen devam etmeyecek, omuz omuza yan yana durursak hiçbir güç bizi engelleyemez"