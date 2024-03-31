Kedi Faruk’tan iyi haber: "Hayati tehlikeyi atlattı"

Beşiktaş Levent’te bir okulda yapılan IELTS sınavı sırasında 5. kattan atılan Kedi Faruk'un veterineri, "Faruk iyi durumda, toparladı. Kan değerlerini gördüğümüzde daha kesin konuşacağız ancak hayati tehlikeyi atlattı" açıklamasını yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ta IELTS sınavı sırasında bir okulun 5. katından atılarak yaralanan Kedi Faruk'tan sevindirici haberler geldi.

İç kanama ve çeşitli kırıklarla mücadele eden Faruk, hayati tehlikeyi geride bıraktı. Şimdi kendi başına yürüyebilen ve kuru mama yiyebilen Faruk, sağlığına kavuşma yolunda önemli adımlar attı.

Kedi Faruk, geçtiğimiz hafta cumartesi üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıflarından muafiyet için düzenlenen uluslararası IELTS sınavı sırasında geçici gözetmen F.A’nın müdahalesiyle pencereden düşmüştü. Kedi Faruk’un düşüşünü gören okulun teknik personeli onu Beşiktaş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne ait kliniğe götürmüştü. Kritik 72 saati burada atlatan Faruk, daha sonra özel bir klinikte yoğun tedavi altına alınmıştı.

Kedi Faruk buradaki tedavisinin ilk günlerini yaşam mücadelesini sürdürerek geçirdi. Kan değerleri olması gerekenin çok üstündeydi. 3-5 aralığında olması gereken değerler 76 olarak ölçülmüştü. Bu da hayati tehlikenin sürdüğü anlamına geliyordu. Ayrıca kalçasındaki kırıklarından dolayı ameliyat olma ihtimali vardı. İlk güzel haber, veteriner hekim Batuhan Nathur’un ameliyata gerek kalmadığını açıklamasıyla gelmişti.

"2 HAFTA DAHA KAFESTE KALACAK"

Hürriyet'ten Beyazıt Şenbük'ün haberine göre, Faruk'un veterineri Batuhan Nathur; “Kan değerlerini belirli aralıklarla takip ediyoruz. Bu periyoda göre pazartesi günü tekrar bakacağız. Ancak güzel gelişmeler olduğunu söyleyebilirim. Faruk iyi durumda, toparladı. Kan değerlerini gördüğümüzde daha kesin konuşacağız ancak hayati tehlikeyi atlattı. İlk günlerde serumla ve şırıngayla besliyorduk.

Kendi isteğiyle mama yemiyordu, iştahsızdı. İlk kez kendi başına kuru mama yemesi önemli bir gelişme, artık biz beslemiyoruz. Ameliyata gerek olmadığına ve kemiklerinin tam kaynaması için 2 haftalık kafes istirahatine ihtiyacı olduğu yönündeki kararımız sabit. Akciğerlerinde solunum problemlerine yol açan olumsuzluklar da düzeldi. Karaciğerinin durumu da pazartesi tahlillerle belli olacak.” dedi.