Kedilerde görülen ölümcül coronavirüs varyantı: Yayılmasından endişe ediliyor

2023 başından bu yana Kıbrıs'ta binlerce kedi, agresif bir mutasyona uğramış hayvan coronavirüsü nedeniyle öldü.

Kıbrıs'ta coronavirüs varyantı sebebiyle binlerce sokak kedisi öldü.

Virüsün, adanın dışına yayılabileceğine dair endişeler ise artıyor.

İngiltere'de de ilk vaka görülmesi yeni coronavirüs varyantının, dünyanın diğer bölgelerine yayılabileceği endişesini artırıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre kedilerdeki coronavirüs varyantının varlığı aslında uzun zamandır biliniyor.

Birçok kedi, feline coronavirus (FCoV) olarak adlandırılan virüsü taşımakla birlikte bunların çoğu hastalanmıyor ya da hafif semptomlar gösteriyor.

Ancak FCoV mutasyona uğrayıp, kedi enfeksiyöz peritonitini (FIP) tetiklenmesi halinde hayvanlarda kusma ve ishal, kilo kaybı, ateş, solunum sorunları veya gözlerde iltihaplanma gibi semptomlara sebep olabiliyor.

Hastalığın tedavi edilmemesi ise ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

BULAŞMA KEDİDEN KEDİYE GERÇEKLEŞİYOR

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, yeni varyant oldukça patojenik, yani çok bulaşıcı olarak sınıflandırılıyor. Son derece hızlı yayılıyor ve her yaştan kediyi enfekte edebiliyor. Bulaşma, muhtemelen doğrudan kediden kediye gerçekleşiyor.