Kedilere işkence eden 5 kişi tutuklandı

Kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan, "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyesi 5 şüpheli tutuklandı.

Telegram’da kurdukları grupta kedilere işkence ettikleri görüntüleri paylaşan ‘C31K’ isimli sosyal medya topluluğuna operasyon düzenlendi ve 5 şahıs tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca yapılan çalışmalar sonucu kedilere eziyet ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen "C31K" isimli sosyal medya topluluğu üyelerine yönelik İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Çorum ve Karabük'te yapılan operasyonda 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Bu şüpheli şahıslar; çocukların kullandığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek, suçlu ve suçluyu övmek, bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek ve suç İşlemeye alenen tahrik etmek suçlarından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.