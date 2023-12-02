Kediye işkence yapan Aytuğ Koyuncu'nun cezası belli oldu: 5 ay hapis

Küçükçekmece’de yaşadığı sitedeki kediye tekme ve yumrukla saldırıp darp eden Aytuğ Koyuncu hakkında karar açıklandı. Kararda Koyuncu’nun “hayvana işkence” suçundan iyi hal indirimi yapılarak 5 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, yaşadığı sitedeki kediye tekme ve yumrukla saldırıp darp eden Aytuğ Koyuncu hakkında 5 hapis cezası kararı verildi.

Halkalı’da 5 Ocak’ta meydana gelen olayda Aytuğ Koyuncu yaşadığı bina içerisindeki kediye tekme ve yumruklarla saldırmıştı. Kediye işkence yapan Koyuncu gözaltına alındıktan sonra serbest kalmıştı. Koyuncu’nun serbest bırakılması kararına başsavcılığın yaptığı itiraz üzerine sanık yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Koyuncu, hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava kapsamında görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık Aytuğ Koyuncu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi adına avukat Merve Poyraz Özcan, Bahtiyar Güner, Ayla Ülkü ve Gülnihal Abay da katıldı.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan hakim, sanık Aytuğ Koyuncu’nun “ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etmek veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak” suçundan önce 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Cezada indirim uygulayan hakim, sanığın 5 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.