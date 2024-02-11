Kediyi döverek öldürüp 'stresliydim' demişti: İyi hal indirimi uygulandı ve serbest kaldı!

İstanbul'da altı dakika boyunca bir kediyi döverek öldüren İbrahim Keloğlan isimli erkek, serbest bırakıldı.

İstanbul'da oturduğu sitenin asansörüne giren bir kediyi altı dakika boyunca döverek öldüren İbrahim Keloğlan bir yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme iyi hal indirimi yaparak cezayı bir yıl üç aya düşürdü. Sitenin avukatı Merve Poyraz, karara tepki gösterdi.

İstanbul Küçükçekmece’de Ağaoğlu My Word Sitesi’nde yaşayanlar, bahçedeki kedilerin bakımını üstlenmişti. Kedilerden biri 1 Ocak sabahı B4 Blok girişinde ölü olarak bulundu. Site yöneticisi Ebubekir Fırat, güvenlik kameralarını izlediğinde gördükleri karşısında şoke oldu. Site sakinlerinden İbrahim Keloğlan, tam altı dakika boyunca kediye şiddet uygulayarak öldürüyordu. Ebubekir Fırat hemen polise giderek şikâyetçi oldu.

"STRESLİ OLDUĞUM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Kediyi öldüren İbrahim Keloğlan, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince Sarıyer’deki bir AVM’de yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrolle serbest bırakılan Keloğlan’a üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçen günlerde hâkim karşısına çıkan İbrahim Keloğlan, “Benim de bir kedim var. O gün aşırı stresli ve yorgundum. Kafamda eşimin beklediği hamilelik testi vardı. Eve gittiğimde eşim bana ‘Çocuğumuz olmayacak, gerekirse motivasyon için ikinci bir kedi sahiplenelim’ dedi. Çok üzüldüm. Asansörde kedi gördüm. Ayağımla yere vurup kovmak istedim. Attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim. Sonrasında yaptıklarımı kesinlikle nasıl yaptığımı bilmiyorum. Kediye tekme attım, kovaladım. Herkesten çok utanıyorum” diyerek kendisini savundu.

Mahkeme, Keloğlan’a 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indirimiyle 1 yıl 3 aya düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLECEK

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukatlarla birlikte davayı takip eden sitenin avukatı Merve Poyraz Özcan, Hürriyet gazetesine konuştu. Poyraz, “Sanık, ‘Çocuğumuz olmayacak, bu yüzden üzgündüm’ diyor ama mahkemeye sunulmuş bir doktor raporu yok. Ayrıca kedinin ayağını çizdiğini söylüyor ama kayıtlarda böyle bir durum da yok. Sanığın pantolonu ve giydiği ayakkabıya bakıldığında zarar verebilecek bir açık görünmüyor. Bu karara itiraz edeceğiz çünkü sanığın savunmasında bir pişmanlık emaresi yok. Bu cezayla ıslah olmayacağı görüşündeyiz. Gerekçeli kararın açıklanmasını bekliyoruz” dedi.