Kefaleti iptal edilmişti: FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried, "dolandırıcılık" davasında suçlu bulundu

Dolandırıcılık ve kara para aklama iddiasıyla yargılanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, jüri tarafından "suçlu" bulundu. Bankman-Fried'ın kefaleti, ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn'deki bir cezaevine gönderilmişti.

Kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, yargılandığı ceza davasında jüri tarafından "suçlu" bulundu.

FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğu, Bankman-Fried'ın da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığı iddiasıyla Manhattan Federal Mahkemesinde bir aydır devam eden davada jüri karara vardı.

Jüri, dört saati aşkın müzakerenin ardından elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçtan eski CEO'yu "suçlu" buldu.

Bankman-Fried'ın cezası, Yargıç Lewis Kaplan tarafından ileri bir tarihte belirlenecek.

FTX, KASIM 2022'DE İFLAS ETMİŞTİ

Kripto para borsası FTX, Kasım 2022'de iflas etmiş, şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried'ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD'nin suç duyurusunun ardından Bahamalar'da gözaltına alınmıştı. ABD'ye 21 Aralık 2022'de teslim edilen Bankman-Fried'ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Kendisine yöneltilen "dolandırıcılık" suçlamalarını reddeden Bankman-Fried, hatalar yaptığını ancak hiçbir zaman fon çalmayı amaçlamadığını öne sürmüştü.

Bankman-Fried'ın kefaleti, ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn'deki bir cezaevine gönderilmişti.

Eski CEO'nun aleyhindeki ceza davalarından ilki kapsamında 3 Ekim'de jüri seçimine başlanmıştı. Davada ifadelerini veren FTX'e bağlı Alameda Research şirketinin eski Üst Yöneticisi Caroline Ellison, FTX'in eski yöneticilerinden Nishad Singh ve kripto borsasının kurucu ortağı Gary Wang, dolandırıcılık suçlamalarını kabul etmişti.

İKİNCİ DAVANIN GELECEK YIL GÖRÜLMESİ PLANLANIYOR

Bankman-Fried'ın FTX'in Bahamalar'daki genel merkezinden ABD'ye iade edilmesinin ardından getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart 2024'te yapılması planlanıyor.