"Kehanetteki Çocuk Suzan Orto", İstanbul ve İzmir Kitap Fuarı’nda öğrencilerle buluştu

Sibel Kırcadere Uslu’nun ilk kitabı “Kehanetteki Çocuk – Suzan Orto” bir gün arayla İstanbul ve İzmir Kitap Günleri’nin konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin yazarlık ve “Kehanetteki Çocuk” ile ilgili sorularını da yanıtlayan Uslu, onlara kitapta yer alan Türk mitoloji kahramanları hakkında bilgi de verdi.

Sibel Kırcadere Uslu, tüm görselleri yapay zekâ tarafından çizilen “ilk” kitap özelliği taşıyan “Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto”, İstanbul ve İzmir Kitap Fuarı kapsamında okuyucuları ile bir araya geldi.

“Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto”, cesur bir kız çocuğunun fantastik dünyada geçen ilginç hikayesini, sade ve akıcı bir dille anlatıyor.

İlk baskısı kısa sürede satılan kitabın yazarı Uslu, bir gün arayla İstanbul ve İzmir Kitap Günleri’nun konuğu olarak öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin yazarlık ve kitabı ile ilgili sorularını yanıtlayan Uslu, onlara kitapta yer alan Türk mitoloji kahramanları hakkında bilgi verdi.

Genç okuyucuları ile buluşmanın oldukça verimli ve faydalı geçtiğini söyleyen Uslu, kitabı hakkında şunları söyledi:

“Edebiyat dünyası için en önemli 2 etkinlik olan İstanbul ve İzmir Fuarı Kehanetteki Çocuk-Suzan Orto nezdinde benim için çok yararlı oldu. Genç okuyucularım ile buluştum. Serinin ikinci kitabı için bana fikir verdiler. Cesur bir kız çocuğu hakkındaki Kehanetteki Çoçuk, Ortoköy adında farklı bir dünya ve farklı bir zamanda geçiyor. Kitabımda Türk mitolojisinden esinlendiğim fantastik karakterler ve figürler de yer alıyor. Çoğumuzun Odin veya Zeus kadar tanıdık olmadığı mitolojimizden çeşitli öğe ve kahraman yapay zeka ile canlandırıldı.”

Kitabın kısa sürede gördüğü ilginin kendisi için en büyük ödül ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Uslu, ikinci kitabın yolda olduğu söyledi.

İLK DEFA KİTAP İÇİN GAZETE VE WEB SİTESİ DE HAYATA GEÇTİ

Yazarın okuyucuları için yaptığı bir diğer özel çalışma da kitabın içeriği için web sitesini hayata geçirmesi oldu. Sibel Kırcadere Uslu’nun çağın şartlarına ayak uydurma vizyonu ve okuyucuyla iletişimi kuvvetli tutma fikriyle ile hazırlanan web sitesi bir yandan kitabın okur üzerindeki etkilerini artıracak öğeler taşırken, diğer yandan da fantastik dünyanın devamlılığını sağlıyor.

Ortoköy'ün ilk, tek ve son gazetesi Orto Gazete'yi dijital olarak yansıtan ortogazete.com, “Kehanetteki Çocuk – Suzan Orto”yu merak eden tüm okurlara hem kitap ve yazar hakkında fikir veren yapısı hem de gelecek kitaplar hakkında notlarıyla keyifli bir deneyim sunuyor.