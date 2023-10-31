Kemal Kahraman, beyninde tümör olduğunu duyurdu

Geçtiğimiz yıl akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Kemal Kahraman’ın beyninde tümör tespit edildi. Kahraman, tedavi sürecine ilişkin bir video paylaştı. Kahraman, "Gittiğim en son kontrolde tümörün beynime sıçradığı tespit edildi. Ancak endişelenecek bir durum yok. Şu anda hastanedeyim, yarın bu tümörle ilgili ameliyat olacağım." dedi.

Geçtiğimiz yıl akciğer kanseri tedavisi gören sanatçı Kemal Kahraman’ın beyninde tümör tespit edildi. Kahraman, tedavi sürecine ilişkin kısa bir bilgilendirme yaptı.

Sanatçı Kemal Kahraman, sosyal medyada yaptığı bilgilendirmede, “Geçen yıl mayıs ayında akciğer kanseri tedavimi tamamlamıştım. O tarihten bu yana kontrollerimiz devam ediyordu. Gittiğim en son kontrolde tümörün beynime sıçradığı tespit edildi. Ancak endişelenecek bir durum yok. Şu anda hastanedeyim, yarın bu tümörle ilgili ameliyat olacağım. Bir hafta kadar hastanede kalacağım. Daha sağlıklı bir şekilde buradan taburcu olacağım. Sizleri de bilgilendirme istedim” diye konuştu.