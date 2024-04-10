Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı
Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda "Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara" dedi.
Kaynak: ANKA
CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tüm milletimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara” dedi.
CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi X hesabından bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:
“Tüm milletimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara…”
Tüm milletimizin #RamazanBayramı'nı kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara…— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 10, 2024