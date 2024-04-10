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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı

Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda "Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara" dedi.

Güncel
  • 10.04.2024 13:27
  • Giriş: 10.04.2024 13:27
  • Güncelleme: 10.04.2024 13:35
Kaynak: ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram mesajı
Fotoğraf: ANKA

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Tüm milletimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara” dedi.

CHP’nin 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi X hesabından bir mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Tüm milletimizin Ramazan Bayramını kutluyorum. Sevgi, saygı, barış ve kardeşlik dolu nice bayramlara…”

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