Kemal Öztürk, Habertürk ile yollarını ayırdığını duyurdu

Kemal Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 yılından beri köşe yazıları yazdığı ve program yaptığı Habertürk ile "son dönemlerde Habertürk yönetimiyle inandığım fikirleri dile getirme ve çalışma huzuru konularında yaşadığım sıkıntılar" nedeniyle yollarını ayırdığını duyurdu. Bir dönem AKP'ye yakınlığıyla bilinen Öztürk, AA'da genel müdür olarak görev yapmıştı.

Bir dönem AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Kemal Öztürk, Habertürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Öztürk, sosyal medya hesabından "Kamuoyuna duyuru" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir gazetecinin mesleğini icra ederken iki önemli beklentisi vardır" diyen Öztürk, "İnandığı fikirlerini özgürce beyan etmek ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip olmak" ifadelerine yer verdi.

Habertürk'te 2020 yılından beri köşe yazarlığı ve program yapan Öztürk, "Son dönemlerde Habertürk yönetimiyle inandığım fikirleri dile getirme ve çalışma huzuru konularında yaşadığım sıkıntılar" nedeniyle yollarını ayırdığını belirti.

Öztürk'ün paylaşımı şöyle: