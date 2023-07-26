Kemer'deki orman yangını 2. gününde: 238 hektar alan yandı

Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Yangının büyüme hızı yavaşlatılırken şu ana kadar 238 hektar alanın yandığı bildirildi.

Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisinde dün saat 21.08'de ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Songül Zengin'in paylaştığı bilgiye göre yangının büyüme hızı yavaşlatılırken şu ana kadar 238 hektar alan yandı. Yangına ağırlıklı şekilde havadan müdahale ediliyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi.

ETRAFI ÇEVRİLDİ

İHA'nın aktardığına göre ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu yangının etrafı çevrildi. Dün güneye doğru etkili olan şiddetli rüzgâr ise yönünü kuzeye çevirerek şiddetini azalttı.



Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme çalışmalarına 73 araç ve 223 personelle katıldı. Belediye, yangınla mücadele eden görevli personelin yemek ihtiyacını karşılamak üzere bölgede mobil aşevi kurdu.





