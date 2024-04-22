Kemer sıkacak delik kalmadı

İktidar enflasyonla mücadeleyi kemer sıkma politikalarıyla dar ve sabit gelirlinin üzerine yıktı. Siyasilerin lüks ve şatafat paylaşımlarına tepki gösteren yurttaşlar, "Kemerde sıkacak delik kalmadı" ifadelerini kullandı.

Ekonomi Servisi

Ekonomik krizin ağır yükünü sırtında taşımak zorunda bırakılan halk, geçim derdiyle boğuşurken kendilerinden kemer sıkmalarını isteyenlerin lüks ve şatafat içindeki yaşamlarına tepkili. Siyasilerin lüks yaşamlarını görgüsüzlük olarak nitelendiren yurttaşlar tepkisini "Artık kemerde sıkacak delik kalmadı" ifadeleriyle dile getirdi.

Anka Ajansı'nın mikrofon uzatttığı yurttaşlardan Menekşe Aydın, "Bir taraftan insanlar açlıkla boğulurken öbür taraftan da insanlar lüks yaşıyor. Böyle bir adaletsizlik olamaz" diye konuştu. Rasim Özcan adlı yurttaş ise siyasilerin lüks paylaşımlarını görgüsüzlüğün dışa vurumu olarak nitelendirdi. Özcan, "Ülkede yöneticiler ekonomik yaşasa, tasarruf etse halk da yapar ama sen orada lüks içinde yaşayacaksın, sonra dönüp insanlara diyeceksin ki ‘tasarruf edin, porsiyonları küçültün’. Komik oluyorlar yani. Ama millet uyanıyor. Bundan sonra boyalarının ölçüsünü alıyorlar işte" dedi.

Soyadını vermek istemeyen Bedrettin ise, "Ülkenin hali ortada. İnsanların yaşam standartları belli. Yani insanlar ekmek bulamazken, çöpten ekmek toplarken, pazar atıkları toplarken bunların bu şekilde reklam yapması medyaya yansıması veya içlerinden gelerek yapmaları mantığa, akla, her şeye aykırı. İnsanın, aklıyla alay ediyorlar, aşağılıyorlar" ifadelerini kullandı. Cemal isimli emekli yurttaş da siyasiler için "onların keyfi yerinde" diyerek şöyle konuştu: "Keyifleri yerinde. Bizim gibi 10 bin lirayla geçinen insanlar değil. Bizi düşünen yok. Açlıktan ölüyoruz. Yani düzen bu. Bu düzenin değişmesi lazım. Bunların bitmesi lazım. Israf çok. İsrafı keseceğiz diyorlar ama alabildiğine fazlalaşıyor. Zaten kemerlerimizi sıkıyoruz. Bakın 10 tane düğüm açmışım buraya. Artık kemer sıkacak bir şey kalmadı. Kemer sıka sıka 75 kilodan düştüm 60 kiloya. Ne yapalım yani? Halk mesajını verdi. Bunun değişmesi lazım."

MİLLET AÇ, ONLAR ISTAKOZ YİYOR

AKP milletvekilinin ıstakoz paylaşımına tepki gösteren Sertaç Ağaoğlu, "Şatafat kesinlikle ihtiyaç değil. Yani şu çocuğun hakkından alıp ıstakoz yemeyi kendilerine ne kadar yakıştırıyorlar bilmiyorum ama kesinlikle ihtiyaç değil. İnsanlar lükse alıştırıldı aslında. Kendi lüksüne değil, onların lüksüne bizi alıştırdılar. İsraftan başka bir şey değil. Görüyorsunuz herkes aç ama onlar ıstakoz yiyorlar. Yapacak bir şey yok" diye konuştu. Yurttaş Mustafa Bayındır ise "Kendi değerlerimizi korumak için önce kendimize bakmalıyız. Yani ben zengin yaşarken halkım fakir yaşarsa bu ne siyasetçi için ne insanlık için yani nereye giderseniz gidin bir anlam taşımaz. Hazreti Ali ne demiş? ‘Yukarıdakiler zenginse halk fakirse burada hırsızlık var demektir’ Bu kadar net" dedi.