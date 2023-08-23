Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki göl kurudu

Kemerburgaz Kent Ormanı içerisinde yer alan ve Alibey Deresi'ne bağlanan göl tamamen kurudu. Gölün bulunduğu alanda, koyunlar ve keçiler otlamaya başladı. Keçilerini otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "1- 1,5 aydır böyle. Tehlikeli, dere olan yere girerse batarsa çıkaramazsın. Yağmur yağdığında buraya gelmiyorum" dedi. Kuruyan göl havadan da görüntülendi.

Alibeyköy Baraj Gölü'nün kuzeyinde yer alan Kemerburgaz Kent Ormanı içerisindeki göl tamamen kurudu.

Alibey Deresi'ne bağlanan alan neredeyse çöle döndü. Göle girmek tehlikelidir tabelalarının bulunduğu alanda gölden eser kalmadı. Tamamen kurumuş gölde, koyunlar ve keçiler de otlamaya başladı. Havadan da görüntülenen göl, tedirginlik yarattı. Kuruyan göl havadan da görüntülendi.

BU HALE GELELİ 1 AY OLDU

Koyunlarını otlatmak için gelen çoban Murat Emek, "Kışın buralarda su varmış. Böyle olalı 1, 1 buçuk ay oldu. Koyunlar yeni geldi, 1 hafta 10 gün oldu. Ot çıktı diye otluyorlar. Tehlikeli. Dere olan yere batarsa çıkaramazsın. Bir riski var ama şu anda yok. Yağmur yağdığı zaman gelmiyorum buraya. Yağmur yağdığı zaman ayaklar batıyor zaten" dedi.

Fotoğraf: DHA

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE 31.57

Son 10 yılın en düşük su seviyesinin görüldüğü İstanbul'da İSKİ ortalama baraj doluluk oranı yüzde 31,57 olarak ölçüldü. Verilere göre, barajların su seviyeleri şöyle: Ömerli Barajı yüzde 66, Darlık Barajı yüzde 47, Elmalı Barajı yüzde 23 , Terkos Barajı yüzde 18 , Alibey Barajı yüzde 15, Büyükçekmece yüzde 12 , Sazlıdere Barajı yüzde 16.