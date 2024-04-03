Kemerde sıkacak delik aranıyor

Ağır yenilginin ardından iktidarın bütçeye kaynak yaratmak için bir dizi adım atması bekleniyor. Ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar, ertelenen zamlar ve yeni düzenlemelerinin kapıda olduğuna işaret ediyor.

BirGün / ANKARA

31 Mart yerel seçimleri, AKP’nin tarihi yenilgisi olarak kayıtlara geçti. AKP'nin bu yenilgisinde toplumdaki artan yoksullaşmanın etkili olduğu tahmin ediliyor.

AKP’nin seçimde mağlup olmasına ilişkin İngiltere merkezli ekonomi gazetesi Financial Times’da da "Uzun süredir devam eden ekonomik kriz, seçmen için katlanılmaz hale geldi. Erdoğan ayrıca, bir dizi taktiksel yanlış adım attı" tespitine yer verildi. Ancak ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar, uygulanan kemer sıkma politikalarında devam edileceğinin sinyalini verdi.

YENİ ZAMLAR KAPIDA

Yenilginin ardından iktidarın, ekonomide seçim sonrasına ertelediği adımlar beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül 2023'te açıkladıkları Orta Vadeli Program'a (OVP) "güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini" belirtti.

Ana hedeflerinin enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek olduğunu vurgulayan Şimşek, bunun için "sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacaklarını" kaydetti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da seçimlerin ardından Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Karahan, toplantıda “Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır” değerlendirmelerinde bulundu.

Karahan ve Şimşek’in bu açıklamaları ertelenen zamlar ve yeni düzenlemelerin kapıda olduğunu hatırlattı. Öncelikle iki seçim arasında yapılmayan zamların gelmesi bekleniyor. Başta doğalgaz ve elektriğe zam bekleniyor. İlk olarak doğalgazda 25 metreküplük bedava gaz uygulaması önümüzdeki ay sona erecek.

KREDİ KARTI DARALTMA

Enflasyonla mücadele için iç talebi kısmayı hedefleyen iktidar, alım gücü kaybı nedeniyle artan kredi kartları kullanımının önüne geçmek istiyor. Kart limitlerine yeni sınırlamaların getirilmesi gündemdeyken kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, sonradan taksitlendirme uygulamasına kısıtlama getirdi.

Banka Dünyası’nda yer alan habere göre, sonradan taksitlendirme uygulaması bireysel kredi kartları için 1 Nisan’dan itibaren sağlık, eğitim, vergi ve sigorta ödemelerinde kullanılabilecek. Giyim, market, elektronik ve benzeri alışverişlerde ise sonradan taksitlendirme kullanılamayacak. Halkbank’ın bu uygulamaya iki hafta önce geçtiği belirtildi.

VERGİ DÜZENLEMELERİ

Kredi kartı kısıtlamalarının yanısıra vergilerle ilgili yeni düzenlemelerinde gündemde olduğu biliniyor. Ekmek ve benzeri temel tüketim ürünlerine en düşük KDV oranı olarak uygulanan yüzde 1’in ve tekstil gibi ürünlere uygulanan yüzde 10’un da artırılması bekleniyor.

Ayrıca ÖTV’nin kapsamının genişletilmesi de beklenen düzenlemelerin arasında yer alıyor.