Kenan Yıldız'ın yeni maaşı netleşti

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin bir yıl uzatılacağı ve yıldız oyuncunun yıllık ek ödemeler dışında 1 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Spor 17.04.2024 16:57 Giriş: 17.04.2024 16:57

Güncelleme: 17.04.2024 17:04 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: DepoPhotos