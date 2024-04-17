Kenan Yıldız'ın yeni maaşı netleşti
Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın sözleşmesinin bir yıl uzatılacağı ve yıldız oyuncunun yıllık ek ödemeler dışında 1 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.
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İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın takımı ile yeni sözleşme imzalayacağını yazdı.
İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027 yılından 2028'e kadar uzatacak.
Haberde 18 yaşındaki futbolcunun, yeni sözleşmesiyle İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon Euro ve ek ödeme alacağı ifade edildi.
Kenan Yıldız'ın 10 numraları formayı giyebileceği de belirtildi.
Bu sezon Juventus'ta 25 maçta forma şansı bulan Kenan Yıldız 3 gol kaydetti.