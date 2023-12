Kendi Altın Küre rekorunu kırdı

Kültür Sanat Servisi

Oscar'ın habercisi olan Altın Küre Ödülleri'nin adayları açıklandı. Adaylar arasında en dikkat çeken isim ise Meryl Streep oldu. Only Murders in the Building dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında aday gösterilen oyuncu, toplam adaylık sayısını 33'e çıkardı. 74 yaşındaki Streep, 33 Altın Küre adaylığı ile tarihe geçti.

Streep'in aday gösterildiği kategoride Elizabeth Debicki (The Crown), Abby Elliott (The Bear), Christi-na Ricci (Yellowjackets), J. Smith-Cameron (Succession) ve Hannah Waddingham (Ted Lasso) yer alıyor.

EN ÇOK ALTIN KÜRE KAZANAN OYUNCU

Streep, The Iron Lady, The French Lieutenant’s Woman, Angels in America, Adaptation, Julie & Julia, The Devil Wears Prada, Sophie’s Choice and Kramer vs. Kramer. gibi rolleriyle Altın Küre'de ödül kazandı.

9 Altın Küre ödülü olan oyuncu, tüm zamanların en çok Altın Küre kazanan oyuncusu. Oyuncu ayrıca 2017 yılında Altın Küre Cecil B. DeMille yaşam boyu başarı ödülünün de sahibi oldu.

EGOT UNVANINA BİR ADIM DAHA YAKLAŞTI

Öte yandan Meryl Streep, "En İyi Sesli Kitap, Anlatım ve Hikaye Anlatıcılığı" dalında Grammy'ye aday gösterilmişti. 74 yaşındaki Amerikalı oyuncu, bu adaylığını çocuk klasiği “Charlotte’s Web" kita-bındaki seslendirmesi nedeniyle aldı. Üç kez Oscar, üç kez de Emmy ödülü kazanan Streep, bugüne dek hiç Grammy ve tiyatronun en iyilerinin seçildiği Tony ödülü almadı. Ünlü oyuncu Grammy'yi kazanması haline EGOT unvanını almaya bir adım daha yaklaşmış olacak.

SUCCESSİON DİZİSİ 9 DALDA ADAY OLDU

Televizyon kategorisinde "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın “Oppenheimer”ı takip etti.