Kendilerini depremzede olarak tanıttılar: Kiraladıkları dairelerde zorla fuhuş yaptırdılar

Bursa'da kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıkları apart dairelerde kadınları fuhşa zorlayan 4 kişi tutuklandı.

Bursa'da kendilerini depremzede olarak tanıtan ve kiraladıkları apart dairelerde kadınları fuhşa zorlayan dört kişi tutuklandı.

Adana'dan Bursa'ya gelen İsa D. ve eşi Nazime D. ile bu kentte yaşayan Hakan A. ve Adnan T., kiraladıkları otel ve apart dairelerde 5 kadını fuhşa zorladı.

İhbar üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 şüpheli takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelileri yakaladı.

İsa D. ve Nazime D.'nin ifadelerinde, otel ve apart daireleri, kendilerini depremzede olarak tanıtıp kiraladıklarını söyledikleri belirtildi.

​Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.