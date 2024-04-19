Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 1 milyon 260 bin TL dolandırdılar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi 1 milyon 260 bin TL dolandıran polisin operasyonuyla yakalandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel 19.04.2024 23:43 Giriş: 19.04.2024 23:43

Güncelleme: 19.04.2024 23:48 Kaynak: İHA

A- A A+

AA