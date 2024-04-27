Kendini yerlere atan AKP'li İbrahim Efe, partiden ve meclis üyeliğinden istifa etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde; " bana saldırıyorlar" diyerek kendini yere atıp yuvarlanan AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe görevinden ve AKP'den istifa etti.

AKP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li İzmit Belediyesi ekipleri arasında önceki gün yaşanan gerginlik sırasında kendisini yere atıp yuvarlanan AKP'li İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe görüntüleri ile gündem olmuştu.

AKP Kocaeli İl Başkanlığı, önceki gün İbrahim Efe hakkında disiplin süreci başlattığını duyurmuştu.

Bugün ise AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, görevinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İbrahim Efe şu ifadeleri kullandı:

"Herkes sonuca baktı. Sebebi kimse sormadı olsun varsın sormasınlar. Arsızlık etmedim, yüzsüzlük etmedim, hırsızlık yapmadım. Sevgili dostlarımızın yüzünü yere düşürecek hiç bir işin içinde olmadım. Bölge parti etnik köken gözetmeksizin herkesin iyi ve kötü gününde her haline ve her şeyine rağmen zaman mefhumu gözetmeden her şartta hizmet ettim. Her zaman olduğu gibi vatandaşımıza hizmet adına gelişen bir olayda anlık öfke kontrolüne yenik düştüm...Düşürüldüm... Sonrasında gelişen olaylar şahsıma özellikle ailemi hakikaten çok etkiledi. Bizimde insan olduğumuzu unutulduğu, hislerimiz duygularımızı hiçe sayıldığı, kamuoyunda bu denli linç girişiminin yapılması bizi derinden yaraladı. Yaşanan olaylar bizleri asla Yolumuzdan döndüremez kimseye kırgın ya da kızgın değilim ama süreçte duruş gösteren dost ve arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Ne kadar gariptir başka başka videoların yayınlandığı konular bile bu kadar gündem olmadı. Bu sebeple ailemin ve partimin daha fazla zarar görmemesi adına İzmit Belediyesi meclis üyeliğinden ve gönül verdiğim partimden istifa ediyorum"